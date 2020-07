ARD Das Erste

Das Erste: ARD-Sommerinterview mit Christian Lindner (FDP) im "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 12. Juli 2020, um 18:05 Uhr im Ersten

Es läuft nicht rund bei der FDP. Die Ereignisse rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen haben einen Schatten auf die Partei geworfen, parteiinterne Differenzen dringen wieder nach draußen, auch thematisch gelingt es der FDP gerade nicht, Akzente zu setzen. In den Umfragen liegen die Freien Demokraten derzeit nur bei 5 Prozent. Wie will die FDP sich aus diesem Tief befreien, mit welchen Themen Wählerinnen und Wähler überzeugen? Diesen und anderen Fragen der Moderatorin Tina Hassel, Studioleiterin des ARD-Hauptstadtstudios, stellt sich Christian Lindner. Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Redaktion: Ariane Reimers Im Online-Format "Frag selbst!" um ca. 16:45 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Christian Lindner im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de. Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:05 Uhr im Ersten: 19. Juli 2020: Jörg Meuthen (AfD) 26. Juli 2020: Bernd Riexinger (DIE LINKE) 2. August 2020: Markus Söder (CSU) 9. August 2020: Saskia Esken (SPD) 16. August 2020: Robert Habeck (BÜNDNIS 90/Die Grünen)

