Mainz, 13. März 2020

Mainz (ots)

Woche 12/20 Samstag, 14.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 6.05 Die Neureichen von San Francisco Amerikanischer Traum oder Albtraum? USA 2019 6.50 Amerikas Heroin-Krise - Kampf gegen die Überdosis USA 2019 7.35 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Schatten der Armut USA 2016 8.20 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 9.05 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf Frankreich 2019 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 ZDFzoom Staatsfeinde in Uniform Deutschland 2019 10.20 Terra X Verlorenes Wissen Sonnenpillen und der Superbeton der Antike Deutschland 2019 11.10 Terra X Verlorenes Wissen Glastränen und die Heilsalben des Mittelalters Deutschland 2019 11.50 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 12.40 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Chaos (1618-1621) Deutschland 2018 13.25 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Gott (1626-1630) Deutschland 2018 14.10 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Macht (1630-1632) Deutschland 2018 14.55 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Verwüstung (1632-1633) Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Verlorenes Wissen Sonnenpillen und der Superbeton der Antike Deutschland 2019 21.40 Terra X Verlorenes Wissen Glastränen und die Heilsalben des Mittelalters Deutschland 2019 22.25 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 23.10 Die Inquisition Templer und Katharer Großbritannien 2014 23.50 Die Inquisition Ketzerverfolgung in Spanien Großbritannien 2014 0.40 Die Inquisition Häretiker in England Großbritannien 2014 1.25 Die Inquisition Hexenjagd Großbritannien 2014 2.05 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 2.35 Burgen - Mythos und Wahrheit Die Zeit der Ritter Deutschland 2019 3.20 Burgen - Mythos und Wahrheit Bollwerke der Macht Deutschland 2019 4.05 Burgen - Mythos und Wahrheit Festungen und Kanonen Deutschland 2019 4.50 heute-show Woche 12/20 Sonntag, 15.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Schummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co. Deutschland 2020 6.55 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co. Deutschland 2020 7.40 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Äpfel, Orangensaft und Bio-Bananen? Deutschland 2020 8.25 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018 9.10 Frontal21-Dokumentation Die Ticketdealer - Miese Tricks bei Viagogo Deutschland 2019 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 10.40 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 11.40 Das war dann mal weg Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke Deutschland 2018 12.25 Das war dann mal weg Westpaket, Intershop & Kaderakte Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.20 ZDF.reportage B96 - Roadtrip auf der Straße der Träume Von Berlin bis an die Ostsee Deutschland 2019 15.50 Fernsehen in der DDR Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes Deutschland 2018 16.35 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016 17.25 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Faschisten Deutschland 2018 18.10 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen den Klassenfeind Deutschland 2018 18.55 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Genossen Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.40 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 23.40 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Faschisten Deutschland 2018 0.25 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen den Klassenfeind Deutschland 2018 1.10 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Genossen Deutschland 2018 1.55 Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.50 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017 Woche 12/20 Montag, 16.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.45 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus Deutschland 2018 6.30 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 7.15 Trabbi oder Käfer Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 8.00 Plattenbau oder Reihenhaus Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 8.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.45 Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 9.30 Ermittler! Nur ein Unfall Film von Britta Marks und Marco Lückenhaus Deutschland 2020 10.05 Täterjagd Der Fall Véronique Pirotton Frankreich 2018 10.50 Täterjagd Der Fall Laurence Maille Frankreich 2018 11.35 Täterjagd Der Fall der Familie Flactif Frankreich 2018 12.20 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 14.20 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 15.05 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 15.50 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 16.35 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 17.20 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch Deutschland/Großbritannien 2019 23.10 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald Deutschland 2019 23.55 Steigende Pegel - Wenn das Wasser kommt Deutschland 2019 0.40 heute journal 1.05 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2020 1.50 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 2.35 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 3.20 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 4.05 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 4.50 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019

