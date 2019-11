ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 19. November 2019

ZDFinfo

Woche 47/19 Mittwoch, 20.11. Bitte Beginnzeitkorrketuren und Programmänderung beachten: 22.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 23.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 23.55 Früher war alles besser! Oder? Die 70er und die 80er Deutschland 2016 0.40 heute journal 1.05 Building Star Trek Die Erfolgsgeschichte einer Serie Kanada 2016 2.35 Die Science-Fiction-Propheten Arthur C. Clarke: Odyssee im Weltall USA 2011 3.20 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 2011 4.00 Die Science-Fiction-Propheten Robert A. Heinlein: Starship Troopers USA 2011 "Die Science-Fiction-Propheten: Philip K. Dick: Von Total Recall bis Minority Report" entfällt 4.45 Die Science-Fiction-Propheten H. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der Welten USA 2011 vorgezogen vom: 21.11.: 6.15 Uhr Donnerstag, 21.11. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrektur beachten: 5.25 Kosmonauten - Helden im All Sputnik und Gagarin Großbritannien 2014 "Die Science-Fiction-Propheten: Mary Shelleys Frankenstein" entfällt 6.10 Kosmonauten - Helden im All Die erste Raumstation Großbritannien 2014 6.55 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019 "ZDFzeit: Wir Deutschen und die Demokratie" entfällt 7.40 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft? Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.10 ZDFzeit Mensch Merkel! Widersprüche einer Kanzlerin Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrektur beachten: 11.30 ZDFzeit Deutschland und die Flüchtlinge Die große Bürgermeister-Bilanz Deutschland 2019 "Die politische Intrige" entfällt 12.15 Migration - Das große Missverständnis Falsche Hoffnungen und dreiste Lügen Tschechien/Ghana/Marokko/Deutschland 2019 13.00 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitik "ZDFzoom: Staatsfeinde in Uniform" entfällt 13.35 ZDFzeit Nelson Müllers Nudel-Check Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.? Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017 16.35 ZDFzeit Die Tricks der Kosmetikindustrie Gesunde Zähne, volles Haar und faltenfrei? Deutschland 2018 17.20 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017 18.05 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017 21.40 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018 22.25 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 23.10 ZDFzeit Aldi oder Lidl? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 23.50 ZDFzeit Rewe oder Edeka? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Terra X Atlantis der Nordsee Deutschland 2010 1.45 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012 2.30 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 3.15 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 4.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

