ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 23. Juli 2019

Woche 30/19 Mittwoch, 24.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Volksparteien a.D.? - Zeitenwende in Deutschland Deutschland 2019 17.20 ZDFzeit Mensch Schröder! Eine deutsche Karriere Deutschland 2017 18.05 ZDFzeit Mensch Merkel! Widersprüche einer Kanzlerin Deutschland 2019 18.50 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 19.35 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 20.25 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 21.40 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 22.25 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 23.05 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 23.50 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 0.30 Uhr wie vorgesehen )

