ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 16. Mai 2019

Mainz (ots)

Woche 20/19 Freitag, 17.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.45 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010 6.30 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010 7.15 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010 8.00 forum am freitag 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Frontal 21 Deutschland 2019 9.00 auslandsjournal Deutschland 2019 9.30 Stalking - Die unterschätzte Gefahr 10.20 Jung und kriminell Strategien gegen Intensivtäter Deutschland 2017 11.00 ZDFzeit Türken und Deutsche Der große Nachbarschaftstest Deutschland 2018 11.50 Bella Germania - Die Dokumentation Deutschland 2019 12.30 Unter Beobachtung - Muslimische Männer in Deutschland Deutschland 2018 13.15 ZDF.reportage Nirgendwo willkommen Roma in Deutschland Deutschland 2018 13.50 ZDFzoom Der Fall des Flüchtlings Ali B. Ein Verbrechen und seine Vorgeschichte Deutschland 2019 14.20 Härter, reicher, besser, Südkorea! Südkorea 2018 ( weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.35 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Despoten Papa Doc - Haitis Albtraum Großbritannien 2015 22.25 ZDF-History Stalin - Der rote Zar Deutschland 2017 23.10 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 23.50 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Bräute der Revolution Deutschland 2018 0.35 heute journal 1.05 Despoten Bin Laden - Drahtzieher des Terrors Großbritannien 2015 1.45 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Schöner Schein Deutschland 2016 2.35 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Im Schatten des Verbrechens Deutschland 2016 3.20 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Genossin Nummer eins Deutschland 2016 4.05 Kinder des Bösen Idi Amins Sohn Deutschland/Ungarn 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

