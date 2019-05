ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 13. Mai 2019

ZDFinfo

Woche 20/19 Mittwoch, 15.05. Bitte Programmänderung beachten: 13.30 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019 "ZDFzeit: Wir Deutschen und die Demokratie" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 15.00 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 "ZDFzeit: Wir Deutschen und Europa" entfällt 15.45 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 16.30 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 3.00 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019 "ZDFzeit: Wir Deutschen und Europa" entfällt 3.45 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 "ZDFzeit: Wir Deutschen und die Demokratie" entfällt 4.30 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 Donnerstag, 16.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 21/19 Samstag, 18.05. Bitte Programmänderung beachten: 4.30 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016 "ZDF-History: Endlich frei! Die Heimkehr der Zehntausend" entfällt Sonntag, 19.05. Bitte Programmänderung beachten: 13.30 Die großen Irrtümer der Globalisierung Handel, Kriege, Flüchtlinge Deutschland 2019 "ZDFzeit: Wir Deutschen und Europa" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 20.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 ZDF.reportage Ohne geht's nicht Europäische Arbeitnehmer in Deutschland Deutschland 2019 "Balkan-Stories - Der lange Weg nach Europa" entfällt ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 22.05. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 12.15 Schätze der Geschichte Helden und Rebellen 13.00 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018 13.30 Leschs Kosmos Die Macht der Musik Deutschland 2015 14.00 Leschs Kosmos Fremdgesteuert - die Macht der Erinnerung Deutschland 2018 "Atlantis - Mythos und Wahrheit" um 14.15 Uhr entfällt 14.30 Leschs Kosmos Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge Deutschland 2019 15.00 Leschs Kosmos Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz Deutschland 2017 "Geheimnisse der Geschichte: Area 51" entfällt 15.30 Mein erstes Mal Erstwähler treffen auf Spitzenkandidaten Deutschland 2019 "Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand" um 15.45 Uhr entfällt "Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand" um 16.30 Uhr entfällt 16.45 Mein erstes Mal Erstwähler treffen auf Spitzenkandidaten Deutschland 2019 "Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand" um 17.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 23.05. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.45 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika 6.30 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 7.15 Wunder der Erde Gletscher "Mysterien des Weltalls: Die Erde nimmt ihre Wunder zurück" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 15.45 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika 16.30 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 "Mysterien des Weltalls: Die Erde nimmt ihre Wunder zurück" entfällt ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 23/19 Donnerstag, 06.06. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 "ZDFzeit: Wir Deutschen und die Demokratie" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )

