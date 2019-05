ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 10. Mai 2019

Mainz (ots)

Woche 20/19 Samstag, 11.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Ariel Scharons letzter Kampf 7.10 Exodus? Eine Geschichte der Juden in Europa 8.35 Ewiger Aufruhr Die Geschichte des Nahostkonflikts 9.25 Hafen der Hoffnung Haifa: Das Tor Israels 10.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.10 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018 10.40 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016 11.25 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016 12.10 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016 12.55 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 13.40 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 14.30 ZDF-History Cäsar und Kleopatra - Macht oder Liebe? Deutschland 2018 15.15 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016 21.40 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016 22.25 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 23.10 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Turmbau zu Babel Großbritannien 2017 0.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis von Petra Großbritannien 2017 1.25 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 2.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 2.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016 3.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 4.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 Woche 20/19 Sonntag, 12.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.45 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 2014 6.25 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung 7.20 Senioren hinter Gittern Deutschland 2018 8.05 Weggesperrt - Frauen im Knast Freigang mit Folgen Deutschland 2017 8.50 ZDF.reportage Vorsicht, Ladendiebe! Einzelhändler schlagen Alarm Deutschland 2018 9.20 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 10.50 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017 11.35 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 12.20 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017 12.50 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wohlstand in Gefahr? Deutschland 2016 13.25 Schnäppchenjagd Verloren, verpfändet, versteigert Deutschland 2016 14.05 Polizei im Einsatz Jagd auf Schulschwänzer Deutschland 2016 14.55 ZDFzeit Wo lebt es sich am besten? Die große Deutschland-Studie Deutschland 2018 15.40 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 16.10 ZDF.reportage Wohnstress Eigenheim Deutschland 2019 16.40 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018 17.30 Reiches Bayern, arme Alte 18.15 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum Milliardengrab Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018 22.25 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 22.55 ZDF.reportage Reicht die Rente? Was vom Arbeitsleben übrig bleibt Deutschland 2019 23.25 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole 0.10 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 0.55 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017 1.40 Blackout - Deutschland ohne Strom Deutschland 2015 2.25 ZDF.reportage Kein Geld für'n Supermarkt Der schwere Gang zur Tafel Deutschland 2018 2.55 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016 3.40 ZDF.reportage Miet-Wahnsinn in Deutschland Ist Wohnen unbezahlbar? Deutschland 2016 4.10 ZDF.reportage Wohnstress Eigenheim Deutschland 2019 4.40 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018 Woche 20/19 Montag, 13.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Reiches Bayern, arme Alte 6.10 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen 6.50 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre 7.35 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 ZDF-History Die Ritter - Mythos und Wahrheit Deutschland 2018 9.05 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017 9.50 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017 10.35 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017 11.20 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017 12.05 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 ZDF-History Ein deutscher Held:Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten 21.40 Terra X Der Dino-Planet T-Rex und seine Brüder 22.20 Terra X Der Dino-Planet Gefiederte Drachen 23.05 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit Großbritannien 2016 23.50 Sex in der Steinzeit 0.35 heute journal 1.00 Die Toten von Waterloo Auf den Spuren der Jahrhundertschlacht Großbritannien 2017 1.45 Spuren des Krieges Waterloo 1815 Frankreich 2014 2.30 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017 3.15 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017 4.00 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 4.50 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell