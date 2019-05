ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 15. Mai 2019

ZDFinfo

Woche 20/19 Donnerstag, 16.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 2018 5.55 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 6.40 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 7.25 Plattgemacht - Ein Stadtteil verschwindet Deutschland 2019 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 ZDFzeit Arme Stadt, reiche Stadt Wo die Armut wohnt Deutschland 2019 8.55 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 9.40 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018 10.25 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018 10.55 ZDF.reportage Reicht die Rente? Was vom Arbeitsleben übrig bleibt Deutschland 2019 11.25 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole 12.10 ZDF.reportage Kein Geld für'n Supermarkt Der schwere Gang zur Tafel Deutschland 2018 12.45 ZDF.reportage Wohnstress Eigenheim Deutschland 2019 13.15 37° Trotz Arbeit keine Wohnung Wenn Mieten unbezahlbar werden Deutschland 2019 13.45 Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby 14.30 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017 15.15 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Atlantis - Mythos und Wahrheit Deutschland 2015 22.25 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010 23.10 Mysterien des Weltalls Was ist Realität? Mit Morgan Freeman USA 2013 23.55 Mysterien des Weltalls Leben wir in der Matrix? Mit Morgan Freeman USA 2015 0.35 heute journal 1.05 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 1.50 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 2.30 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer 3.15 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 4.00 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 4.55 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Ein Film von Stefan Ebling

