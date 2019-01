ZDFinfo

Mainz, 29. Januar 2019

Woche 05/19 Mittwoch, 30.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017 6.15 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 22.25 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 23.05 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 23.50 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 0.35 heute journal 1.05 Exodus? Eine Geschichte der Juden in Europa 2.35 Die Wahrheit über den Holocaust Terror 3.20 Die Wahrheit über den Holocaust Ghetto 4.05 Die Wahrheit über den Holocaust Menschenjagd 4.50 Die Wahrheit über den Holocaust Mordfabriken Donnerstag, 31.01. Bitte Programmänderung beachten: 13.45 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014 "Frankfurt - Bahnhofsviertel: Rotlichtbezirk und Hipstermeile" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 06/19 Dienstag, 05.02. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 21.45 Harry & Meghan Hochzeit bei den Windsors Deutschland/Großbritannien 2018 22.30 Modern Royals - William, Harry & Co. 23.15 ZDF-History Queen Elizabeth II. - Meine Krönung Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 11/19 Donnerstag, 14.03. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 4.00 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht 4.15 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 "Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un" entfällt Freitag, 15.03. Bitte neue Beginnzeiten und Programmergänzung um 7.45 Uhr beachten: 5.30 Im Niemandsland - Was Korea teilt 6.15 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie 7.15 auslandsjournal - die doku Rätselhaftes Nordkorea Reise durch ein abgeschottetes Land Nordkorea 2018 7.45 forum am freitag ( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )

