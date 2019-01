ZDFinfo

Woche 05/19 Samstag, 26.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.15 ZDFzeit Türken und Deutsche Der große Nachbarschaftstest Deutschland 2018 7.00 Wie antisemitisch ist Deutschland? Deutschland 2018 7.45 Unter Beobachtung - Muslimische Männer in Deutschland Deutschland 2018 8.30 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 9.15 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 10.45 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 11.30 Erbarmungslos Wolfgang S. - Zwischen zwei Welten Deutschland 2018 12.15 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder 13.00 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 13.45 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 14.30 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017 15.15 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li Deutschland 2017 16.00 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Die Anthrax-Ermittlungen 16.45 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Biowaffen-Experimente 17.25 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Bio-Terrorismus 18.10 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Atomwissenschaftler als Zielscheibe 18.50 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Touristengebieten ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 22.25 Erbarmungslos Wolfgang S. - Zwischen zwei Welten Deutschland 2018 23.10 Schuldig in Schweden - Das Drama von Arboga 23.55 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 0.40 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 1.25 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Die Anthrax-Ermittlungen 2.05 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Biowaffen-Experimente 2.50 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder 3.35 Inside The Criminal Mind Sektenführer ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 05/19 Sonntag, 27.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 13.35 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Backwaren, Fruchtsäfte & Co. Deutschland 2018 14.20 ZDFzeit Der große Warentest Richtig sparen im Haushalt Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Patienten im Visier Ärzte zocken ab Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017 18.05 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017 23.55 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Adidas-Story Deutschland 2018 0.40 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story Deutschland 2018 1.25 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende 2.10 Deutschland, deine Marken Beck's Deutschland 2016 2.55 Firmen am Abgrund: Fujifilm - Der Foto-Spezialist 3.40 Rivalen: Pepsi und Coca-Cola Frankreich 2014 4.25 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018 Woche 05/19 Montag, 28.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten 5.55 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Petra Großbritannien 2017 6.35 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity 7.20 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru 8.50 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li Deutschland 2017 9.35 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.20 Der Fall Kenneth Erskine Großbritannien 2015 12.05 Der Fall Peter Moore Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017 14.20 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 16.35 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun 17.20 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 21.40 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 22.40 Im Niemandsland - Was Korea teilt 23.20 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie 0.15 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010 1.00 heute journal 1.25 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010 2.10 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010 2.55 Der Vietnamkrieg Der Kalte Krieg Deutschland 2013 3.40 Der Vietnamkrieg Im Bombenhagel Deutschland 2013 4.25 Der Vietnamkrieg Kampf ohne Fronten Deutschland 2013

