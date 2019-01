ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 23. Januar 2019

Mainz (ots)

Woche 04/19 Donnerstag, 24.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Trumps Weg an die Macht USA 2017 6.55 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 7.40 Die Vergessenen von Guantanamo Häftling im Terrorknast USA 2017 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Trumps Russland-Connection Das FBI, Mueller und die Wahrheit 9.25 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere ( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.00 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik USA 2018 12.45 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 13.30 Die Science-Fiction-Propheten H. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der Welten USA 2011 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.40 UFOs Declassified - Die Geheimakten Die schwarzen Dreiecke USA 2017 16.25 UFOs Declassified - Die Geheimakten Roswell, New Mexico USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 23.10 Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 23.55 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 USA 2014 0.40 heute journal 1.05 UFOs Declassified - Die Geheimakten Die schwarzen Dreiecke USA 2017 1.50 UFOs Declassified - Die Geheimakten Roswell, New Mexico USA 2017 2.35 UFOs Declassified - Die Geheimakten Verfolgungsjagd am Himmel USA 2017 3.20 UFOs Declassified - Die Geheimakten Zum Abschuss freigegeben USA 2017 4.05 Mysterien des Weltalls Gibt es Paralleluniversen? Mit Morgan Freeman USA 2010 4.50 Mysterien des Weltalls Sind wir alle Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2015

