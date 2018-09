ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 11. September 2018

Mainz (ots) -

Woche 37/18 Mittwoch, 12.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung 5.50 Geheimes Katar Ein Emirat auf WM-Kurs Deutschland 2018 6.35 Ermittler! Teenager im Visier 7.05 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.35 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018 15.20 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 16.05 Welt ohne Banken? - Die Blockchain-Revolution Deutschland 2017 16.35 ZDFzoom In den Fängen der Abzocker Wie Anleger um Milliarden gebracht werden Deutschland 2017 17.20 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016 18.05 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Barings Bank Singapur 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.40 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff 23.25 Dirty Dollars Medikamentenhandel 0.10 Dirty Dollars Menschenhandel 0.50 heute journal 1.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center 2.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower 2.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building 3.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building 4.20 Millionenstadt über den Wolken Wunderwelt Luftverkehr

