Woche 37/18 Donnerstag, 13.09. Bitte Programmänderung beachten: 8.15 Poker Brain - Im Kopf der Profi-Zocker Deutschland 2017 "Leschs Kosmos: Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung" entfällt "Leschs Kosmos: Die unausgeschlafene Gesellschaft" um 8.45 Uhr entfällt 9.00 Die Macht der Elektronengehirne Die Geschichte der Informationsgesellschaft Deutschland 2016 "Leschs Kosmos: Feinstaub & Co.: Die Wahrheit über das Risiko" um 9.15 Uhr entfällt 9.45 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Liebe, Frust und Freiheit Deutschland 2013 "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1961 bis 1963)" entfällt 10.30 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' Roll Deutschland 2013 "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1964 bis 1966)" entfällt 11.15 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (1) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015 "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1967 bis 1969)" entfällt 12.00 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (2) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015 "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1970 bis 1972)" entfällt 12.45 Damals nach der DDR Aufbruch und Chaos "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1973 bis 1975)" entfällt 13.30 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1976 bis 1978)" entfällt 14.15 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1979 bis 1981)" entfällt 15.00 Die neuen Nazis Wendezeit "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1982 bis 1984)" entfällt 15.45 Brandbomben und Beifall- Herbst ´91 in Deutschland Geschichte treffen Deutschland 2016 "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1985 bis 1987)" entfällt 16.30 Auf der Spur des rechten Terrors Die sieben Geheimnisse des NSU "Mauerjahre: Leben im geteilten Berlin (1988 bis 1990)" entfällt 17.15 Die neuen Nazis Internationale Netzwerke "ZDF-History: Geheime Welten - Expedition in den Untergrund" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 37/18 Freitag, 14.09. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 ZDF.reportage Wir sind die Mitte Chemnitz jenseits von links oder rechts Deutschland 2018 "Rechnen, Rappen, Ramadan - Schule im Brennpunkt" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 13.00 ZDF-History Die Fremden kommen Deutschland 2018 "Warrior Women: Afrikas Kriegerinnen" entfällt 13.30 Warrior Women Gladiatorinnen in Rom Deutschland/Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 15.45 Terra X Sturm über Europa Der Kampf um Rom Deutschland 2002 16.30 Terra X Sturm über Europa Die Erben des Imperiums Deutschland 2002 17.15 Carnuntum - Weltstadt im Land der Barbaren 18.00 Karthagos vergessene Krieger "Warrior Women: Die wahren Amazonen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

