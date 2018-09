Zehn Jahre Finanzkrise: Dokus in ZDF und ZDFinfo

Die Wall Street ist das Zentrum der Banken und der Börse in New York, Manhattan. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Sony Pictures" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Mit "ZDFzoom: Geheimakte Finanzkrise - Droht der nächste Jahrhundert-Crash?" und "Inside Job" sind am Mittwoch, 12. September 2018, 22.45 Uhr und 1.00 Uhr, im ZDF zwei Dokumentationen mit Blick auf zehn Jahre Finanzkrise zu sehen. ZDFinfo bietet am selben Tag von 16.30 Uhr bis nach Mitternacht zehn Dokumentationen zum Thema, darunter bereits um 20.15 Uhr ebenfalls "Geheimakte Finanzkrise" und um 21.00 Uhr den Dokumentarfilm "Inside Job".

Der Fall schien klar: Die US-Bank Lehman Brothers löste die Finanzkrise 2008 aus. "ZDFzoom" enthüllt in "Geheimakte Finanzkrise", welche Verantwortung die Deutsche Bank trug und wie sie um ihr Überleben kämpfte. Der Film von Dirk Laabs zeigt, dass die Deutsche Bank über Jahre wissentlich gefährliche Papiere verkaufte und 2007 provozierte, dass in Deutschland der Staat Banken stützen musste. Ihre eigenen Probleme vertuschte die Bank und rühmte sich, ohne staatliche Hilfe auszukommen.

Die schockierende Wahrheit über die weltweite Finanzkrise von 2008, durch die Millionen Menschen ihre Arbeit und ihr Zuhause verloren haben, enthüllt der 100-minütige Dokumentarfilm "Inside Job". Dokumentarfilmer Charles Ferguson befragt Banker, Politiker und Wirtschaftsprofessoren nach den Ursachen der Finanzkrise und kommt zu dem Fazit, dass der Grund in der Liberalisierung der Finanzmärkte und der Unersättlichkeit korrupter Insider liegt.

Direkt im Anschluss an die Erstausstrahlung von "Inside Job" zeigt ZDFinfo ab 22.45 Uhr und ebenfalls in Erstausstrahlung die Dokumentation "Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff": Am 12. Dezember 2008 wurde der Börsenmakler Bernard Madoff vom FBI verhaftet - er hatte über Jahrzehnte insgesamt 65 Milliarden Dollar veruntreut. Madoff betrieb über 20 Jahre lang einen Investmentfonds nach einer Art Schneeballsystem. Als während der Finanzkrise neue Anleger ausblieben, brach das System zusammen. In der Dokumentation geben exklusive Interviews mit engen Vertrauten Madoffs und mit Experten von den Universitäten in Harvard und New York Aufschluss über diesen Mann, der die Wall Street an der Nase herumführte.

Die ZDFinfo-Themenstrecke zu "zehn Jahre Finanzkrise" am Mittwoch, 12. September 2018 in der Übersicht:

16.30 Uhr: "In den Fängen der Abzocker - Wie Anleger um Milliarden gebracht werden" 17.15 Uhr: "Kriminelle Karrieren: Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik" 18.00 Uhr: "Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Barings Bank" 18.45 Uhr: "Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers" 19.30 Uhr: "Kriminelle Karrieren: Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street" 20.15 Uhr: "Geheimakte Finanzkrise - Droht der nächste Jahrhundert-Crash?" 21.00 Uhr: "Inside Job" 22.45 Uhr: "Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff" 23.30 Uhr: "Dirty Dollars: Medikamentenhandel" 0.15 Uhr: "Dirty Dollars: Menschenhandel"

