Voice-Banking der genossenschaftlichen FinanzGruppe gestartet: Volksbanken und Raiffeisenbanken bieten ihren Kunden Alexa Skill

Berlin/Bonn (ots) - Der erste verbundweite Sprachdienst Alexa Skill der Volksbanken und Raiffeisenbanken ist gestartet. Seit Ende April ist der "Volksbanken Raiffeisenbanken Skill" im deutschsprachigen Alexa Skill Store des Anbieters Amazon verfügbar. Damit können Kunden von Genossenschaftsbanken, die in den Alexa Skill integriert sind, Informationen schnell und intuitiv erfragen. "Alexa, frage Volksbank, welche Kreditkarte passt zu mir?" oder "Alexa, frage Raiffeisenbank, was ist eine mobile TAN?" werden jetzt von Alexa mit dem Volksbanken- beziehungsweise Raiffeisenbanken-Skill beantwortet. In dieser ersten Ausbaustufe erhalten Kunden solche allgemeinen Informationen rund um die Volksbanken und Raiffeisenbanken und deren Leistungen. So können sie beispielsweise auch erfragen, ob eine Bankfiliale gerade geöffnet hat, wann diese schließt, wie sie ihren Bankberater erreichen oder sich im Dialog mit Alexa über Kontomodelle informieren. Jede Volksbank oder Raiffeisenbank hat darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Antworten und eigene Dialoge beispielsweise zu ihren Kontomodellen oder lokale Neuigkeiten und Veranstaltungstipps in den Skill zu integrieren.

"In der Bevölkerung wird digitale Spracherkennung immer beliebter und die Technologie hat sich zu marktreifen Anwendungen entwickelt. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden mit dem Voice-Skill im Rahmen unserer Omnikanalstrategie eine weitere Möglichkeit, mit ihrer Bank in Kontakt zu treten. Über den Dialog mit dem Sprachdienst können sie unmittelbar, ohne manuelles Tippen und abseits der Filialöffnungszeiten Kontakt zu ihrer Genossenschaftsbank aufnehmen und Informationen erhalten", erklärt Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Im Auftrag seiner Gremien hat der BVR gemeinsam mit dem zentralen Internetdienstleister VR-NetWorld den verbundweiten Service über den Sprachdienst Alexa ins Leben gerufen und realisiert. "Ich bin davon überzeugt, dass Sprachdienste die Interaktion zwischen Kunden und Banken maßgeblich verändern werden", erläutert Alexander Doukas, Geschäftsführer der VR-NetWorld. "Mit dem Skill machen wir einen ersten Schritt, um Erfahrungen mit diesem neuen digitalen Kundenkontaktpunkt zu sammeln. Wir werden den Kanal Voice konsequent zu einem neuen Service- und Vertriebskanal ausbauen und die Volksbanken Raiffeisenbanken dabei unterstützen, mit den Angeboten der Partner aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe ihre lokale Kompetenz zu präsentieren", so Doukas.

