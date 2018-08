Mainz (ots) -

Woche 35/18 Freitag, 31.08. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 ZDF-History Traumjob Promi-Partner? Leben im Schatten des Ruhms Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.10 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 22.55 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 23.40 Die Vergessenen von Guantanamo Häftling im Terrorknast USA 2017 0.25 Die Bin Laden-Verschwörung Wie starb der Top-Terrorist wirklich? 0.55 heute journal 1.25 Hitlers Berlin Nazibauten in der Hauptstadt Deutschland 2007 2.10 Hitlers München Nazibauten in der bayerischen Metropole Deutschland 2007 2.55 Führerkult und Größenwahn Das Parteitagsgelände in Nürnberg Deutschland 2010 3.40 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015 4.20 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell