"Berlin Berlin": Dreiteilige ZDFinfo-Reihe über die Metropole

Im geteilten Berlin gibt es im Westen die Kriminalpolizei und im Osten die Volkspolizei. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/rbb" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Deutschlands Hauptstadt Berlin ist einzigartig. In der dreiteiligen Doku-Reihe "Berlin Berlin" wirft ZDFinfo am Freitag, 31. August 2018, ab 18.00 Uhr einen Blick auf die jüngere Geschichte der Metropole. Mit einer Kombination aus Archivmaterial und Aussagen von prominenten Zeitzeugen und Experten widmen sich die Filmautoren Reinhard Joksch und Stefanie Renner in jeder der drei Folgen einem speziellen Thema.

Den Auftakt macht um 18.00 Uhr die Folge "Schmuggler, Mörder und Mafiosi", die Berlin als Hochburg des Verbrechens zeigt. In den turbulenten 1920er Jahren hatte die Stadt den Ruf eines "Sündenpfuhls". In der Zeit der Nazidiktatur verunsicherten Massenmorde die Bewohner, während sich in den 1950er Jahren Jugendgangs breit machten.

Die zweite Folge "Kripo, Vopo, Freund und Helfer" (18.45 Uhr) widmet sich anschließend der Polizei, die das geregelte Leben in einer Millionenmetropole sichern soll. Zugleich ist ihre Historie ein Spiegelbild des Verbrechens, der Krawalle und öffentlichen Auseinandersetzungen: über die Umbrüche der 1968er, die Veränderungen nach der Wiedervereinigung, bis zu aktuellen Diskussionen über die innere Sicherheit und die Bedrohungen durch Terrorismus.

Um 19.30 Uhr wirft der dritte Teil einen Blick auf Skandale, die in Berlin von sich reden machten. "Skandale, Lügen, Schimpf und Schande" beleuchtet die Schlagzeilen um den von der Nationalversammlung zum ersten Reichspräsidenten gewählten Friedrich Ebert, der beim Baden fotografiert wurde, ebenso wie das Verbot des Films "Spur der Steine" mit Manfred Krug, den die SED 1966 "wegen antisozialistischer Tendenzen" aus den Kinos nahm.

ZDFinfo wiederholt alle drei Teile von "Berlin Berlin" am Donnerstag, 6. September 2018, ab 1.15 Uhr.

https://presseportal.zdf.de/pm/zdfinfo-doku-highlights-im-sommer

http://zdfinfo.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDFinfo

http://facebook.com/ZDFinfo

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/berlin

[Aktualisiert am 28.08.2018, 12:41]

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell