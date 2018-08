Mainz (ots) -

Woche 35/18 Dienstag, 28.08. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 6.55 Geheimnisse des Universums Galaktische Giganten 7.40 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Geheimnisse des Universums Außerirdisches Leben 9.10 Täterjagd Der Fall der Familie Flactif ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 0.35 heute journal 1.05 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands Bolivien und die Macht des Kokains 2.25 Dokumentarfilm in ZDFinfo Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand 3.25 ZDFzeit Supermächte - Angst vor China? Deutschland 2018 4.10 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 4.55 ZDFzeit Supermächte - Russlands Rückkehr? Deutschland 2018 Woche 36/18 Samstag, 01.09. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 4.30 ZDF.reportage Sommer, Sonne, Stress Die Bademeister vom Mühltalbad Deutschland 2018 ZDF History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz um 04.30 Uhr - entfällt! Montag, 03.09. Programmänderung: 17.30 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017 ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht um 17.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Mittwoch, 05.09. Programmänderung: 11.45 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 Brudermord am Airport um 11.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Donnerstag, 06.09. Programmänderung: 7.15 Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 Planet e: Garantie vorbei - Gerät kaputt um 07.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Freitag, 07.09. Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 10.45 Die Bin Laden-Verschwörung Wie starb der Top-Terrorist wirklich? Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten - um 10.45 Uhr - entfällt! 11.30 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator - um 11.30 Uhr - entfällt! 12.15 Der Gefährder - Ein Islamist packt aus Gemeinschaftsproduktion von 2018 Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________ Woche 37/18 Samstag, 08.09. Programmänderung: 8.30 Der Gefährder - Ein Islamist packt aus Gemeinschaftsproduktion von 2018 Deutschland 2018 Despoten - Bin Laden - Drahtzieher des Terrors um 08.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

