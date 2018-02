Mainz (ots) -

Woche 09/18 Mittwoch, 28.02. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.35 Zeichen des Bösen - Die Runen der SS Deutschland 2016 11.20 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016 12.05 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017 12.50 Kinder des Bösen Bettina Göring Deutschland/Ungarn 2016 13.35 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 14.20 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Die Weiße Rose Deutschland 2010 15.05 Kindheit im Dritten Reich Bomben und Verbrechen 15.50 Kindheit im Dritten Reich Faszination und Verblendung 16.35 Kindheit im Dritten Reich Trauma und Verdrängung 17.20 Terra X Klima macht Geschichte (1) Deutschland 2015 18.05 Terra X Klima macht Geschichte (2) Deutschland 2015 18.50 Building Star Trek Die Erfolgsgeschichte einer Serie Kanada 2016 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Mysterien des Weltalls Ist Gehirnspionage möglich? Mit Morgan Freeman USA 2013 23.10 Leschs Kosmos Durchgefallen? Schule auf dem Prüfstand Deutschland 2018 23.40 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016 0.10 Leschs Kosmos Die neue Revolution - Die Welt von morgen Deutschland 2017 0.40 heute-journal 1.10 Die Australien-Saga Ureinwohner und Sträflinge 1.55 Die Australien-Saga Goldgräber und Rebellen 2.35 Die Australien-Saga Banditen und Arbeiter 3.20 Die Australien-Saga Soldaten und Pioniere 4.05 Die Australien-Saga Kumpel und Konstrukteure 4.50 Die Australien-Saga Surfer und Erfinder Woche 10/18 Sonntag, 04.03. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 5.25 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Betreuer vom Sozialamt Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten: 20.15 Die Amerika-Saga Pleiten, Sand und Hunger 21.00 Die Amerika-Saga Arsenal der Freiheit 21.45 Die Amerika-Saga Supermacht und Rock 'n' Roll 22.30 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder 23.15 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 0.00 Trumps Weg an die Macht USA 2017 0.45 Steve Bannon - Der Trump-Flüsterer 1.30 American Patriot Aufstand gegen den Staat USA 2017 2.15 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 3.00 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle 3.45 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby? 4.15 Lyndon B. Johnson - der unterschätzte Präsident ______________________________________________________________ Mittwoch, 07.03. Programmänderung: 7.00 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen um 07.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen: 14.00 Knast in Deutschland Deutschland 2017 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei um 14.00 Uhr - entfällt! 14.45 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li Deutschland 2017 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei um 14.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen: 20.15 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution Rockerkrieg - um 20.15 Uhr - entfällt! 21.00 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu Rockerkrieg - um 21.00 Uhr - entfällt! 21.30 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016 Rockerkrieg - um 21.45 Uhr - entfällt! 22.00 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _________________________________________________________________ Donnerstag, 08.03. Programmänderung: 18.00 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015 Deutsche Spuren in Russland um 18.00 Uhr - entfällt! _________________________________________________________________ Freitag, 09.03. Programmänderungen: 8.30 ZDFzoom Das Drehbuch des Terrors Wie gefährlich sind Europas Islamisten? Deutschland 2017 Frontal 21 um 08.30 Uhr - entfällt! 9.00 Die Akte Anis Amri Der Terrorist und die Fehler der Fahnder Deutschland 2017 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle - um 09.15 Uhr - entfällt! 9.45 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr Al-Baghdadi Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko? - um 10.00 Uhr - entfällt! 10.30 Das Mädchen, das mein Leben rettete Auf der Flucht vor dem IS The Wanted - Auf Verbrecherjagd - um 10.45 Uhr - entfällt! 11.15 Jagd auf Christen Terror und Exodus im Nahen Osten Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei um 11.30 Uhr entfällt! 12.00 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei um 12.15 Uhr - entfällt! 12.45 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder ZDF-History: Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler um 13.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ============================================================= Woche 11/18 Dienstag, 13.03. Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 1.15 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017 Rockerkrieg - um 01.15 Uhr - entfällt! Rockerkrieg - um 2.00 Uhr - entfällt! 2.45 Italiens Mafia Paten vor Gericht Rockerkrieg um 2.45 Uhr - entfällt! 3.30 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra 4.15 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta 4.45 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox _____________________________________________________________________ Mittwoch, 14.03. Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 12.45 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017 Moskau extrem - Party, Skins und Sowjetkult - um 12.45 Uhr - entfällt! 13.30 Italiens Mafia Paten vor Gericht Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden um 13.30 Uhr - entfällt! 14.15 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra 15.00 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta 15.45 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 16.30 Terra Xpress XXL Von Abzocke und Gaunerzinken Rockerkrieg um 16.30 Uhr - entfällt! 17.15 Terra Xpress XXL Vorsicht Langfinger Rockerkrieg um 17.15 Uhr - entfällt! 18.00 Terra Xpress XXL Geheimnisvolle Funde Rockerkrieg um 18.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

