Mainz (ots) -

Woche 09/18 Montag, 26.02. Bitte Programmänderung beachten: 3.50 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016 "Mördern auf der Spur: Serientäter" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 27.02. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.50 ZDF-History Helden der Leinwand Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016 16.35 ZDF-History Jobs gegen Gates - Das Duell der Computerkönige Deutschland 2017 17.20 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 18.50 ZDF-History Mordfall Marilyn? Die geheimen Monroe-Tapes Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017 1.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017 2.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 3.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 4.05 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015 4.50 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013 Woche 09/18 Freitag, 02.03. Programmänderung und neue Beginnzeiten: 20.15 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder 20.45 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011 21.30 Dem Verbrechen auf der Spur Die DNA-Revolution Großbritannien 2011 22.10 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011 22.55 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011 23.40 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011 0.25 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011 1.05 heute-journal 1.35 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 2.15 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 3.00 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017 3.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017 4.20 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011 Samstag, 03.03. Programmänderung und neue Beginnzeit: 5.05 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011 Hungriger Drache um 05.30 Uhr - entfällt!

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell