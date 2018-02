Mainz (ots) -

Woche 09/18 Samstag, 24.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014 5.35 ZDF.reportage Trachten, Tradition und Trump Deutsche Auswanderer in den USA Deutschland 2017 6.05 American Patriot Aufstand gegen den Staat USA 2017 6.50 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 7.35 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017 8.20 Blackout - Deutschland ohne Strom Deutschland 2015 9.05 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 10.35 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 11.20 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy Lamplugh Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 18.05 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 18.50 Die Renaissance - Die Entdeckung der Neuzeit Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015 23.10 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015 23.55 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 0.40 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 1.25 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Der Funke Deutschland 2017 2.10 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Die Explosion Deutschland 2017 1.55 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Das Feuer Deutschland 2017 3.35 Die Renaissance - Die Entdeckung der Neuzeit Deutschland 2016 4.20 Die Renaissance - Die Welt im Umbruch Deutschland 2016 Woche 09/18 Sonntag, 25.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.40 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 6.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017 7.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.45 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien 14.30 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien 15.15 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Europa 16.00 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Amerika 16.45 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit Großbritannien 2016 17.30 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017 18.00 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Langeweile Deutschland 2017 18.25 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 18.55 Mysterien des Weltalls Hat Gott die Welt erschaffen? Mit Morgan Freeman USA 2013 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Das Geheimnis der Gene Woher wir kommen 23.55 Das Geheimnis der Gene Wohin wir gehen 0.40 Mysterien des Weltalls Wird Sex aussterben? Mit Morgan Freeman USA 2013 1.25 Mysterien des Weltalls Haben wir einen eigenen Willen? Mit Morgan Freeman USA 2013 2.10 Mysterien des Weltalls Am Anbeginn der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2010 2.50 Mysterien des Weltalls Ist Gott eine Idee von Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2014 3.35 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne Mit Morgan Freeman USA 2013 4.20 Terra X Klima macht Geschichte (1) Deutschland 2015 Woche 09/18 Montag, 26.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Terra X Klima macht Geschichte (2) Deutschland 2015 5.50 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 6.20 TANNBACH - Die Dokumentation Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.20 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016 13.05 ZDF-History Die Macht der Magie - Hexen, Seher, Scharlatane Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Geheimnisse der Kirche War Jesus verheiratet? Neuseeland 2015 16.35 Geheimnisse der Kirche Rätsel um Maria Neuseeland 2015 17.20 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015 18.05 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit Pommes, Chips & Co. - Wie gut sind Kartoffelprodukte? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Fertiggerichte, Pausensnacks & Co. Deutschland 2018 23.55 ZDFzeit Bratwurst, Aufschnitt & Co.- Wie gut sind unsere Wurstwaren? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 0.40 heute-journal 1.05 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li Deutschland 2017 1.50 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 2.35 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014 3.20 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016 3.50 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016 4.20 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016 4.50 Serienkiller - Im Visier der Fahnder Deutschland 2013

