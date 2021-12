ZDFneo

"Studio Schmitt": Die ZDFneo-Show mit Tommi Schmitt geht weiter

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Tommi Schmitt, ZDFneo und Seapoint Productions machen im kommenden Jahr gemeinsam weiter: Autor und Podcaster Tommi Schmitt moderiert auch 2022 die Show "Studio Schmitt", die im April 2021 gestartet ist. Nach einer Winterpause sind ab März kommenden Jahres 24 neue Folgen in der ZDFmediathek und in ZDFneo zu sehen.

In seiner Show arbeitet Tommi Schmitt pointiert und unterhaltsam den zeitgenössischen Wahnsinn auf, empfängt wöchentlich eine spannende Persönlichkeit und stellt ihr die richtigen Fragen. Auf dem Instagram-Kanal der Show werden die Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig mit weiteren Inhalten versorgt.

Die zweite Staffel "Studio Schmitt" erreichte vom Start der Show Ende August bis zur vorletzten Ausgabe am 2. Dezember 2021 bei den 14-49-Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von 1,9 Prozent (Sehbeteiligung: 0,11 Mio.). Bei den 20-29-Jährigen liegt der durchschnittliche Marktanteil mit bisherigen 4,1 Prozent über dem Senderschnitt in dieser Zielgruppe. Gleiches ist bei den 30-39-Jährigen mit einem Marktanteil von 2,2 Prozent der Fall. Im TV am erfolgreichsten war die Folge vom 28. Oktober 2021 mit Fußballerin Turid Knaak, die 0,19 Mio Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen erreichte und damit einen Marktanteil von 3,3 Prozent.

In der Mediathek am meisten abgerufen wurde bislang die Folge mit Karl Lauterbach mit aktuell 363.000 Abrufen. Vom Staffelstart bis zur vorletzten Ausgabe erzielten die Shows insgesamt 3,8 Millionen Abrufe.

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell