Woche 51/21

Samstag, 18.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

18.40 Die Abenteuer von Tim und Struppi

Das Geheimnis der Einhorn

(The Adventures of Tintin)

Regie: Steven Spielberg

USA 2011

20.15 E.T. - Der Außerirdische

(E.T. - The Extraterrestrial)

Regie: Steven Spielberg

USA 1982

22.00 Unheimliche Begegnung der dritten Art

(Close Encounters of the Third Kind)

Regie: Steven Spielberg

USA 1977

0.10 Der weiße Hai

(Jaws)

Regie: Steven Spielberg

USA 1975

2.10 Unheimliche Begegnung der dritten Art

(Close Encounters of the Third Kind) (von 22.00 Uhr)

4.20 Die Abenteuer von Tim und Struppi

Das Geheimnis der Einhorn

(The Adventures of Tintin) (von 18.40 Uhr)

Sonntag, 19.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

20.15 Die Hochzeit meines besten Freundes

(My Best Friend's Wedding)

Regie: P.J. Hogan

USA 1997

21.50 Vier Hochzeiten und ein Todesfall

(Four Weddings and a Funeral)

Regie: Mike Newell

Großbritannien 1993

23.45 ... und dann kam Polly

(Along came Polly)

Regie: John Hamburg

USA 2003

1.05 Freunde mit gewissen Vorzügen

(Friends With Benefits)

Regie: Will Gluck

USA 2011

Montag, 20.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

6.50 Freunde mit gewissen Vorzügen

(Friends With Benefits)

Regie: Will Gluck

USA 2011

8.35 Vier Hochzeiten und ein Todesfall

(Four Weddings and a Funeral)

Regie: Mike Newell

Großbritannien 1993

Dienstag, 21.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

20.15 Paddington

Regie: Paul King

Großbritannien/Frankreich 2014

21.40 Paddington 2

Regie: Paul King

Frankreich/Großbritannien 2017

Donnerstag, 23.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

20.15 Tatsächlich...Liebe

(Love Actually)

Regie: Richard Curtis

Großbritannien 2003

22.20 Besser geht's nicht

(As good as it gets)

Regie: James L. Brooks

USA 1997

0.30 Kuck mal wer da spricht!

(Look Who's Talking)

Regie: Amy Heckerling

USA 1989

Woche 52/21

Samstag, 25.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

20.15 Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück

(Bridget Jones' Diary)

Regie: Sharon Maguire

Großbritannien/USA/Frankreich 2001

21.45 Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns

(The Edge von Reason)

Regie: Beeban Kidron

USA 2004

23.20 Tatsächlich...Liebe

(Love Actually)

Regie: Richard Curtis

Großbritannien 2003

Sonntag, 26.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

20.15 Zurück in die Zukunft

(Back to the Future)

Regie: Robert Zemeckis

USA 1985

22.00 Zurück in die Zukunft II

(Back to the Future II)

Regie: Robert Zemeckis

USA 1989

23.40 Zurück in die Zukunft III

(Back to the Future III)

Regie: Robert Zemeckis

USA 1990

Montag, 27.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

20.15 Die Bourne Identität

(The Bourne Identity)

Regie: Doug Liman

Deutschland/USA/Tschechoslowakei 2002

22.00 Die Bourne Verschwörung

(The Bourne Supremacy)

Regie: Paul Greengrass

Deutschland/USA 2004

23.40 Das Bourne Ultimatum

(The Bourne Ultimatum)

Regie: Paul Greengrass

USA 2007

Dienstag, 28.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

20.15 Die Mumie

(The Mummy)

Regie: Stephen Sommers

USA 1999

22.05 Bram Stoker's Dracula

Regie: Francis Ford Coppola

USA 1992

0.05 Das Ding aus einer anderen Welt

(The Thing)

Regie: John Carpenter

USA 1981

Mittwoch, 29.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

20.15 Vergessene Welt: Jurassic Park

(The Lost World)

Regie: Steven Spielberg

USA 1997

22.10 Jurassic Park 3

Regie: Joe Johnston

USA 2001

23.35 Hannibal

Regie: Ridley Scott

USA 2001

1.35 Bram Stoker's Dracula

Regie: Francis Ford Coppola

USA 1992

Freitag, 31.12.

Bitte Programmänderungen beachten:

23.15 Jackass: The Movie

Regie: Jeff Tremaine

USA 2002

0.35 Jackass 2.5

Regie: Jeff Tremaine

USA 2007

1.35 Beavis & Butt-Head machen's in Amerika

(Beavis and Butt-Head Do America)

Regie: Mike Judge

USA 1996

2.50 Jackass: The Movie

(von 23.15 Uhr)

4.10 Jackass 2.5

(von 0.35 Uhr)

