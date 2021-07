FUN FACTORY GmbH

STRONIC PETITE von FUN FACTORY: Liebe auf den ersten Stoß

Bremen (ots)

STRONIC PETITE ist das neueste Toy des Bremer Sextoyherstellers FUN FACTORY. Der extraleichte Neuzugang in der STRONIC Familie stößt direkt ins Herz: Durch seine kompakte Größe und das reduzierte Gewicht ist der Mini Pulsator ideal, um erste Erfahrungen mit pulsierenden Toys zu sammeln. Seine Vorwärtsbewegungen und die Wellenform massieren die innenliegenden Flügel der Klitoris intensiv - oder verwöhnen die Klitoriseichel von außen.

Immer vorwärts dank patentierter PULSATOR-Technologie

Die STRONIC Familie von FUN FACTORY ist Vorreiter in der Technologie stoßender Toys. Die sogenannten Pulsatoren dieser Reihe vibrieren nicht, sondern definieren sich durch eine pulsierende Stoßbewegung. Diese Funktion bietet gegenüber herkömmlichen Vibratoren einen ganz entscheidenden Vorteil: Die STRONICs lassen sich völlig freihändig nutzen und eröffnen so viel Raum für individuelle Spielideen - einfach fallenlassen und genießen oder weitere Hotspots mit den Händen oder einem zusätzlichen Toy stimulieren.

STRONIC PETITE ist kleiner und leichter als bisherige Pulsator-Modelle und eignet sich besonders für Personen, die erste Erfahrungen mit stoßenden Toys sammeln möchten. Die abgerundete Spitze des Toys lässt sich spielend leicht einführen. Trotz der reduzierten Größe bietet er dennoch alle Vorzüge seiner 'großen' Geschwister: Auch STRONIC PETITE ist freihändig nutzbar und sorgt mit verschiedenen Geschwindigkeiten von sanftem pulsieren bis hin zu kraftvollem Stoßen und drei Rhythmen für ausreichend Abwechslung beim (Solo-)FUN. Der Umstieg auf pulsierende Toys kann sich lohnen, denn interne Studien von FUN FACTORY belegen: Bei regelmäßigem Einsatz steigern die STRONIC Toys die vaginale Durchblutung und somit Empfindsamkeit, Erregung und Libido - für generell mehr Lust auf Sex.

Mehr als nur die Spitze des Eisbergs

Die kleine, feine Größe ist aber längst noch nicht alles, was STRONIC PETITE zu bieten hat: Bei der Nutzung für die innere Stimulation verwöhnt die strukturierte, sanfte Wellenform des Mini Pulsators die inneren Ausläufer der Klitoris mit jedem Stoß bis in die Spitzen. Die Klitoris ist schließlich viel mehr als nur die kleine 'Perle' vor dem Vaginaleingang. Heute wissen wir: Der äußere Teil, die sogenannte Klitoriseichel, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die gesamte Klitoris ist dem Penis in Größe und Form ähnlicher, als viele denken. Sie ist ein komplexes Organ, das die Vagina umschließt und besitzt Schwellkörper die bei Erregung zur Vergrößerung führen. In Kombination mit der externen Stimulation der Klitoris - zum Beispiel mit den freien Händen oder einem weiteren Toy - sorgt STRONIC PETITE für atemberaubende Orgasmen von innen UND außen.

STRONIC PETITE ist in den Farben Pastel Lilac und Deep Sea Blue zum Preis von 119,90EUR erhältlich. Wie alle FUN FACTORY Toys ist auch STRONIC PETITE made in Germany und aus samtigem, hochwertigen Silikon gefertigt.

