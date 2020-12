EasyTest

Der Test vor dem Fest: Ärzte mit Videosprechstunde bieten kontaktlose Antigen-Schnelltests im Lockdown

Weihnachten ohne Oma und Opa, dafür aber in der Pandemie: Das kommende Weihnachtsfest wird für viele Menschen zur Zerreißprobe. Einerseits möchte man die Liebsten vor dem krankmachenden Virus bewahren. Andererseits ist Weihnachten das Fest der Familie und möglicherweise hat man bereits das ganze Jahr über auf Besuche verzichtet. Viele Menschen erhoffen sich ein sicheres Weihnachtsfest in der Familie mit Unterstützung von Corona-Antigen-Schnelltests für Zuhause, wie sie das Online-Labor EasyTest als erster zulässiger Versandhändler von Antigen-Schnelltest anbietet. Die Methode basiert auf einem Nasen-Rachen-Abstrich, der unter Aufsicht eines Arztes in der Videosprechstunde durchgeführt wird. Wie bei einem Schwangerschaftstest verfärbt sich der Teststreifen, wenn die Eiweißstrukturen des Virus nachgewiesen werden können.

Gerade in Regionen mit hohen Fallzahlen oder Ausgangsbeschränkungen, bietet das digitale Angebot eine kontaktlose Alternative zum Gang ins nächstgelegene, möglicherweise überfüllte Testzentrum. Das Testkit kommt noch vor Weihnachten mit der Post nach Hause. Das Ergebnis liegt dem Online-Arzt etwa 30 Minuten nach dem Abstrich zur Analyse vor. Corona-Antigen-Schnelltests sind immer dann eine Alternative zu PCR-Tests aus dem Labor, wenn es darum geht kurzfristige Informationen über die Infektiosität einer Person zu erhalten und die PCR-Analyse zu lange dauern würde oder nicht zur Verfügung steht. Ein positives Ergebnis muss immer noch von einem PCR-Test bestätigt werden. Wie bei allen Coronatests handelt es sich auch bei den Ergebnissen der Antigen-Schnelltests nur um Momentaufnahmen.

Weitere Informationen: https://www.easy-testen.de/antigen-test

Über EasyTest: Die Mission von EasyTest ist es, das Testen und Diagnostizieren von Krankheiten zu erleichtern und so für mehr Gesundheitsbewusstsein zu sorgen. Denn je früher man eine Diagnose erhält, desto einfacher und vielversprechender ist die Behandlung. Diese lassen sich einfach online bestellen und zuhause durchführen.

