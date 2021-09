ZDFneo-Serie "WIR" startet in ZDFmediathek

ZDFneo

Das zwölfteilige neoriginal "WIR" um einen Freundeskreis in den Dreißigern startet am Freitag, 17. September 2021, 10.00 Uhr, mit zwei Folgen in der ZDFmediathek. Danach ist immer freitags jeweils eine neue Folge abrufbar. ZDFneo strahlt "WIR" am Freitag, 15. Oktober 2021, ab 20.15 Uhr mit vier Folgen am Stück aus. Weitere Episoden sind am Freitag, 5. November 2021, und am Freitag, 3. Dezember 2021, zu sehen.

Die neue ZDFneo-Serie erzählt von Helena (Katharina Nesytowa), Annika (Eva Maria Jost), Tayo, Maik (Malick Bauer), Linh (Le-Thanh Ho), Emre (Erol Afsin) und Mel (Natalia Rudziewicz) – Freunde und Freundinnen um die 30 – die sich die großen Lebensfragen stellen und Bilanz ziehen: Habe ich meine Ziele erreicht? Sind meine Träume in Erfüllung gegangen? Bin ich glücklich oder habe ich einen falschen Weg eingeschlagen?

Im Fokus der ersten Staffel stehen Helena und Annika. Gerade hat sich Grundschullehrerin Helena Kwiatkowski (32) zusammen mit ihrem Freund Tayo Schulte (32) ein Haus gekauft und steckt mitten in der Babyplanung, da taucht auf einmal die erfolgreiche Architektin Annika Baer (32) auf und bringt Helenas perfekt geplantes Leben durcheinander. Zwölf Jahre nachdem Helenas Liebe Annika Hals über Kopf aus Teltow abgehauen ist und Helena nie wirklich eine Erklärung dafür gegeben hat, ist sie auf einmal wieder da. In zwölf Episoden folgt "WIR" den beiden Frauen, wie sie wieder zueinander finden und endlich zueinanderstehen können.

Nach Verfügbarkeit der zwölften Episode geht es mit "WIR" in der ZDFmediathek nahtlos weiter. Staffel Zwei, mit weiteren zwölf Episoden, wird wieder im wöchentlichen Rhythmus abrufbar sein.

