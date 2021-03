Free-TV-Premiere in ZDFmediathek und ZDFneo: Dramaserie "Pure"

ZDFneo

Marnie (Charly Clive) denkt immer nur an Sex. Seitdem sie 14 Jahre alt ist, mittlerweile 3723 Tage lang. "Ich habe über alles und jeden, den man sich nur vorstellen kann, schmutzige Gedanken, nur meine Familie blieb verschont - bis heute." Ausgerechnet auf der Jubiläumsfeier zum Hochzeitstag der eigenen Eltern spielt Marnies Kopfkino verrückt: Ob Oma, Onkel, beste Freundin oder Mutter - Marnie stellt sie sich alle beim hemmungslosen Sex vor. Die sechsteilige britische Dramaserie "Pure" läuft als Free-TV-Premiere am Freitag, 26. März 2021, ab 23.40 Uhr, zum Bingen in ZDFneo. Ab Samstag, 27. März 2021, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 23. Mai 2021, sind alle sechs Folgen in der ZDFmediathek abrufbar. Noch während der Familienfeier tritt Marnie die Flucht an. Sie packt ihre Sachen und muss weg, nur noch weg aus ihrer kleinen schottischen Heimatstadt. London ist ihr Ziel. Dort sind ihre Gedanken zwar immer noch die gleichen, aber dort ist sie nicht die einzige, die ein Geheimnis in sich trägt und mit sich selbst nicht klarkommt. Unterschlupf findet Marnie bei ihrer ehemaligen Schulfreundin Shereen (Kiran Sonia Sawar). Außerdem lernt Marnie die lesbische Amber (Niamh Algar) kennen und den attraktiven Joe (Anthony Welsh). Der pornosüchtige Charlie (Joe Cole) wird ihr bester Freund - der Erste und Einzige, dem sie ihr Geheimnis anvertraut. Besserung erhofft sich Marnie von einer Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige. Zumindest wird ihr dort schnell klar, dass sie eine Zwangsstörung, namens "Pure O" hat. Wird Marnie jemals gegen ihre Sexgedanken ankommen? Die Serie steht in der ZDFmediathek auch im Originalton zur Verfügung.

