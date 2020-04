ZDFneo

Woche 18/20 Sonntag, 26.04. Bitte erneute Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 10.40 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Mit Christian Rach (vom 28.3.2015) 11.25 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Mit Christian Rach (vom 11.4.2015) 12.10 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Mit Christian Rach (vom 18.4.2015) 12.55 Generation Helikopter-Eltern? (1) Zweiteiliges Social Factual (vom 5.12.2019) 13.40 Generation Helikopter-Eltern? (2) Zweiteiliges Social Factual (vom 5.12.2019) 14.25 Familien allein zu Haus Social Factual Mit Collien Ulmen-Fernandes (vom 25.4.2020) 15.05 Die glorreichen 10 Die krassesten Kindheiten der Geschichte (vom 15.4.2018) ... 23.15 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Der Kritiker (ZDF 3.3.1996) Lukas Dirk Bach Opa Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganca Herr Metzger, Kritiker Alexander Grill Martin Metzger, Sohn Eric Benz Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Luedi Buch: Jürgen Wolff Regie: Richard Huber 23.40 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Das Horrorvideo (ZDF 10.3.1996) Lukas Dirk Bach Opa Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganca Patricia Laura Papauscheck Vater von Patricia Norbert Alich Coco Katja Bellinghausen Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Luedi Buch: Jürgen Wolff Regie: Richard Huber 0.10 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Das Kopftuch (ZDF 17.3.1996) Lukas Dirk Bach Opa Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganza Coco Katja Bellinghausen Frau Heller Gertrud Roll Off-Stimme Richard Huber Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Jürgen Wolff Regie: Richard Huber 0.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 24.4.2020) 1.15 Homies (vom 21.4.2020) ("Terra X - Deutschland von unten: Stadt", beide Folgen "Terra X - Drogen-Eine Weltgeschichte", "Die glorreichen 10- Junkies" und "Inspektor Banks" entfallen. Ab 1.50 Uhr Programm wie ausgedruckt). Woche 19/20 Samstag, 02.05. Bitte erneute Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 8.00 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko (vom 23.10.2016) 8.45 Terra X Deutschland von unten Land (vom 17.5.2014) 9.30 Terra X Deutschland von unten Stadt (vom 24.5.2014) 10.15 Generation Helikopter-Eltern? (1) Zweiteiliges Social Factual (vom 5.12.2019) 11.00 Generation Helikopter-Eltern? (2) Zweiteiliges Social Factual (vom 5.12.2019) 11.40 Familien allein zu Haus Social Factual Mit Collien Ulmen-Fernandes (vom 25.4.2020) (Beide Folgen "Terra X - Australien Saga" und "Terra X - Sensationsfund in Brasilien" entfallen). Sonntag, 03.05. Bitte erneute Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 23.45 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Liebe und andere Krankheiten (ZDF 24.3.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganca Dr. Retzer Isabel Varell Coco Katja Bellinghausen Hans-Peter Michael Müller Zigeuner Alfredo Smaldini Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Jürgen Wolff Regie: Richard Huber 0.15 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Der ältere Mann (ZDF 31.3.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganca Coco Katja Bellinghausen Robert Stefan Busch Roberts Mutter Petra Welteroth Gaby Anka Zink Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Jurgen Wolff Regie: Richard Huber 0.45 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Der Werbespot (ZDF 14.4.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganca Coco Katja Bellinghausen Kato Martin Armknecht Siggie Helmut Fülberth Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Jurgen Wolff Regie: Richard Huber 1.15 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 1.5.2020) 1.45 Homies (vom 28.4.2020) ("Inspektor Banks" entfällt. Ab 2.15 Uhr Programm wie ausgedruckt). Woche 20/20 Sonntag, 10.05. Bitte erneute Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 23.15 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Cocos Kinderwunsch (ZDF 21.4.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Coco Katja Bellinghausen Herr Dom Josef Quadflieg Herr Bender Axel Häfner Peter Stefan Runge Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Marie Reiners Regie: Richard Huber 23.45 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Flora privat (ZDF 28.4.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganza Coco Katja Bellinghausen Henning Heister Markus Kiepe Leonore Meier-Rosenstock Susanne Tremper Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Helmut Seliger Regie: Richard Huber 0.15 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Rivalen (ZDF 5.5.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganza Coco Katja Bellinghausen Angie Sandmann Monica Kaufmann Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Marie Reiners Regie: Richard Huber 0.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 8.5.2020) 1.15 Homies (vom 5.5.2020) ("Inspektor Banks" entfällt. Ab 1.50 Uhr Programm wie ausgedruckt). Woche 21/20 Sonntag, 17.05. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 23.15 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Die Kündigung (ZDF 12.5.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Coco Katja Bellinghausen Produzent Konrad Marx Jean Paul Raths Junge Axel Kellner Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Jurgen Wolff Regie: Richard Huber Deutschland 1996 23.40 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Der Heimatfilm (ZDF 19.5.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Coco Katja Bellinghausen Heike Bär Isabel Trimborn Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Angelika Bartram Regie: Richard Huber 0.10 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Der Einbruch (ZDF 26.5.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganza Patricia, Lisas Freundin Laura Papauschek Herr Sultz, Tierhandlungsbesitzer Ben Hecker Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Jurgen Wolff Regie: Richard Huber 0.40 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 15.5.2020) 1.10 Titel folgt ("Inspektor Banks" entfällt. Ab 1.45 Uhr Programm wie ausgedruckt). Woche 22/20 Sonntag, 24.05. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 23.15 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Das Aktfoto (ZDF 2.6.1996) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganza Coco Katja Bellinghausen Hera Hartlieb, Moderatorin Maren Kroymann Greta, Cocos Photoassistentin Sandy Beach Mara Martin, Reporterin Dada Stievermann Frau in Talkshow Gabi Küster Musik: Udo Selber Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Angelika Bartram Regie: Richard Huber 23.45 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Na dann, Prost! (ZDF 5.1.1997) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Coco Katja Bellinghausen Lisa Maria de Braganca Heike Bär Isabel Trimborn Bernie Gerlis Zillgens Rüdiger Claus Vincon Frau Hamacher Uli Hamacher Musik: Creme 21 Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Helmut Seliger Regie: Richard Huber 0.15 Lukas Comedy-Serie mit Dirk Bach Liebe Gäste (ZDF 12.1.1997) Lukas Dirk Bach Ludwig Hansjoachim Krietsch Lisa Maria De Braganza Coco Katja Bellinghausen Greta Sandra Steffl Tante Charlotte Thessy Kuhls Musik: Creme 21 Kamera: Markus Lins Szenenbild: Heidi Lüdi Buch: Angelika Bartram Regie: Richard Huber 0.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 22.5.2020) 1.15 Titel folgt ("Inspektor Banks" entfällt. Ab 1.45 Uhr Programm wie ausgedruckt).

