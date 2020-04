ZDFneo

ZDFneo, Programmänderung

Mainz, 16. April 2020

Mainz (ots)

Woche 17/20

Donnerstag, 23.04.

Bitte erneute Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:

4.15 neoriginal

Greyzone - No Way Out Doppelagent (Text und weitere Angaben s. 30.04.2020)

4.55 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (15)

5.10 No Offence

Wer bin ich?

5.55 No Offence -6.40 Der zweite Mann

("Familie Braun" und "The Coroner" entfallen).

Woche 18/20

Donnerstag, 30.04.

Bitte erneute Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:

20.15 Star Trek

Captain James T. Kirk Chris Pine

Nero Eric Bana Scotty Simon Pegg Spock Zachary Quinto Uhura Zoe Saldana

Regie: J.J. Abrams

USA 2009

22.10 heute-show

(vom 26.4.2020)

22.40 Homies

(vom 28.4.2020)

23.15 Star Trek

(von 20.15 Uhr)

1.10 neoriginal

Greyzone - No Way Out Zugriff (vom 4.10.2018)

1.50 neoriginal

Greyzone - No Way Out Überleben (vom 4.10.2018)

2.30 neoriginal

Greyzone - No Way Out Simone (vom 11.10.2018)

3.10 neoriginal

Greyzone - No Way Out Eine neue Welt (vom 11.10.2018)

4.05 Der Schut

5.55 Durchs wilde Kurdistan

-7.35

("Letzte Spur Berlin", "Sketch History", "heute-show" (WH), "Homies" (WH) und "Frag den Lesch" entfallen; "Greyzone - No Way Out: Doppelagent" wurde auf den 23.04.2020 vorgezogen).

Freitag, 01.05.

Bitte Zeitkorrektur beachten:

12.00 Old Shatterhand

13.55 Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten

15.20 Ostwind - Zusammen sind wir frei

17.00 Bibi & Tina - Der Film

18.30 Bibi & Tina - Voll verhext!

(ab 20.15 Uhr Programm wie ausgedruckt). .

Woche 19/20

Donnerstag, 07.05.

Bitte erneute Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:

20.15 Star Trek: Into Darkness

Kirk Chris Pine Spock Zachary Quinto Uhura Zoe Saldana Bones Karl Urban Khan Benedict Cumberbatch

Regie: J.J. Abrams

USA 2013

22.15 heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 3.5.2020)

Deutschland 2020

22.45 Homies

(vom 5.5.2020)

Deutschland 2020

23.15 Star Trek: Into Darkness

(von 20.15 Uhr)

1.15 neoriginal

Undercover (1) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 8.5.2019)

2.00 neoriginal

Undercover (2) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 8.5.2019)

2.45 neoriginal

Undercover (3) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 15.5.2019)

3.30 neoriginal

Undercover (4) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 15.5.2019)

4.20 neoriginal

Undercover (5) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 22.5.2019)

5.10 Aktenzeichen XY... ungelöst - Die Dokumentation (vom 25.10.2017)

5.40 Candice Renoir -6.40 Geld stinkt nicht (vom 19.10.2018)

("Letzte Spur Berlin", "Sketch History", "heute-show" (WH), "Homies" (WH) und "Candice Renoir - Große Übel bedürfen starker Heilmittel" entfallen).

Woche 20/20

Donnerstag, 14.05.

Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:

20.15 Star Trek: Der Film

(Star Trek: The Motion Picture)

Admiral James T. Kirk William Shatner Commander Spock Leonard Nimoy Dr. Leonard McCoy DeForest Kelley Lt. Commander Montgomery Scott James Doohan Lt. Commander Hikaru Sulu George Takei Lieutenant Pavel Chekov Walter Koenig Lt. Commander Nyota Uhura Nichelle Nichols

Regie: Robert Wise

USA 1979

22.15 heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 10.5.2020)

22.45 Titel folgt

23.15 Star Trek: Der Film

(von 20.15 Uhr)

1.25 neoriginal

Undercover (6) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 22.5.2019)

2.20 neoriginal

Undercover (7) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 29.5.2019)

3.05 neoriginal

Undercover (8) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 29.5.2019)

3.55 neoriginal Undercover (9) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 5.6.2019) 4.45 neoriginal Undercover (10) Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie (vom 5.6.2019)

5.35 Titel folgt

-6.05

("Letzte Spur Berlin", "Sketch History", "heute-show" (WH), "Titel folgt" und "No Offence" entfallen).

Woche 22/20

Donnerstag, 28.05.

Bitte Programmänderung beachten:

20.15 Star Trek II: Der Zorn des Khan

(Star Trek II: The Wrath of Khan)

Admiral James T. Kirk William Shatner Captain Spock Leonard Nimoy Dr. Leonard McCoy DeForest Kelley Lt. Commander Montgomery Scott James Doohan Dr. David Marcus Merritt Butrick Dr. Carol Marcus Bibi Besch Khan Ricardo Montalbán

Regie: Nicholas Meyer

USA 1982

22.10 heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 24.5.2020)

22.40 Titel folgt

23.15 Star Trek II: Der Zorn des Khan

(von 20.15 Uhr)

1.10 The Bay

Vermisst (vom 13.3.2020)

1.55 The Bay

Verdacht (vom 13.3.2020)

2.40 The Bay

Entführung (vom 13.3.2020)

3.25 The Bay

Verstrickung (vom 13.3.2020)

4.10 The Bay

Abschied (vom 13.3.2020)

4.55 The Bay

Geständnis (vom 13.3.2020)

5.40 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (16)

5.55 Scott & Bailey -6.40 Mord im Darknet (vom 17.5.2017)

("Letzte Spur Berlin", "Sketch History", "heute-show" (WH), "Titel folgt", "Die Brücke II - Transit in den Tod" entfallen. "Scott & Bailey - Verfluchte Bilder" wird auf 29.05.2020 verschoben).

Freitag, 29.05.

Bitte Programmänderung beachten:

6.40 Scott & Bailey

Verfluchte Bilder (Text und weitere Angaben s. 28.05.2020).

("Scott & Bailey - Ein Opfer zu viel" entfällt).

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell