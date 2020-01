Rheinische Post

FDP will gemeinsamen CO2-Zertifikatehandel von EU und China zum Klimaschutz

Die FDP will über eine Kooperation zwischen EU und China einen größeren Effekt für den Klimaschutz erreichen. "Wir sollten als Europäische Union mit China einen gemeinsamen CO2-Zertifikatehandel auf den Weg bringen", sagte FDP-Chef Christian Lindner der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Wenn die EU-Kommission ab 2021 stärker auf marktwirtschaftliche Elemente setze, empfehle sich als nächster Schritt, in Gespräche zum Beispiel mit China einzutreten. "Wir sollten nicht den kleinen deutschen Sonderweg gehen, sondern groß denken im Interesse des Weltklimas", betonte Lindner. Er bezeichnete es als "paradox", dass in der gleichen historischen Sekunde, in der die Kommunistische Partei Chinas sich darauf festlege, zum Klimaschutz den CO2-Ausstoß mit den Mittel des Marktes zu steuern, sich Deutschland für einen planwirtschaftlichen Weg entscheide.

