Nach mehr als sechs Jahren lustiger, böser und unberechenbarer Satire ist Schluss mit dem "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann". Am Donnerstag, 12. Dezember 2019, 22.15 Uhr, läuft die letzte Ausgabe der Late-Night-Show in ZDFneo. Bereits ab 20.15 Uhr ist sie in der ZDFmediathek zu sehen. Am Freitag, 13. Dezember 2019, 23.45 Uhr, wird die Sendung im ZDF-Programm wiederholt.

Schluss mit dem "NEO MAGAZIN ROYALE" ist aber nur in ZDFneo. Im Herbst 2020 wechselt der Moderator ins ZDF-Hauptprogramm. Richtig glauben kann Jan Böhmermann den bevorstehenden Wechsel noch nicht: "Dass das ZDF uns bereits nach sechs Jahren in ZDFneo ins Hauptprogramm holt, mag wie eine kopflose Kurzschlussreaktion wirken, aber mir wurde vom ZDF glaubhaft versichert, dass dahinter ein genialer Plan steckt."

Für die Planung seiner letzten Sendung hat sich Jan Böhmermann mit seinem Team versteckt und verbarrikadiert, damit auch ganz sicher nichts nach außen dringt. Wird Jan Böhmermann in seiner ZDFneo-Abschluss-Show einen bekannten Staatspräsidenten zu Gast haben? Oder wird sich der Polizistensohn bei allen entschuldigen und ein Duett mit dem Wendler singen? Wer's schaut, wird's wissen.

Und wer sich nach der Show nicht von Jan Böhmermann in ZDFneo trennen mag, hat im Anschluss die Gelegenheit, die ganze Nacht mit ihm durchzumachen: Am Donnerstag, 12. Dezember 2019, durchgehend von 23.30 Uhr bis 5.25 Uhr am nächsten Morgen laufen ausgewählte Wiederholungsfolgen im Binge.

