Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Ausspähen im Internet: Dr. Stoll & Sauer reicht rund 100 Klagen gegen Meta ein

Meta Pixel und Business Tools im Fokus

Lahr (ots)

Dr. Stoll & Sauer hat rund 100 Klagen gegen Meta eingereicht und bringt damit das mögliche Ausspähen von Verbrauchern im Internet verstärkt vor deutsche Gerichte. Nach der Pressemitteilung des Thüringer Oberlandesgerichts vom 2. März 2026 zum Urteil des OLG Jena, Az. 3 U 31/25, sowie nach den Entscheidungen des OLG Dresden vom 3. Februar 2026 geht es bei Meta Business Tools und dem Meta Pixel nicht nur um Werbung, sondern um die systematische Erfassung des Surfverhaltens und die mögliche Bildung persönlicher Profile. Dr. Stoll & Sauer bewertet die Klagewelle als konsequente Reaktion auf eine Praxis, bei der Verbraucher oft nicht wissen, dass ihr Verhalten im Netz erfasst, ausgewertet und mit weiteren Daten verknüpft werden könnte. Eine kostenlose Ersteinschätzung bietet die Kanzlei im DSGVO-Online-Check an.

Rund 100 Klagen rücken das Ausspähen von Verbrauchern neu in den Fokus

Die rund 100 Klagen sind aus Sicht der Kanzlei auch deshalb bedeutsam, weil das Thema für viele Verbraucher noch immer abstrakt klingt. Begriffe wie Meta Pixel oder Meta Business Tools sagen nur wenigen etwas. Tatsächlich geht es aber um eine sehr konkrete Frage: Wer Facebook oder Instagram nutzt, im Internet surft, Cookies akzeptiert und online einkauft, könnte dabei weit stärker ausgespäht werden, als ihm bewusst ist. Was viele nur als auffällig passende Werbung wahrnehmen, könnte in Wahrheit Teil einer umfassenderen Datenerfassung sein. Die Hilfe-Seiten von Meta selbst zeigen, dass Informationen über Aktivitäten außerhalb der eigenen Plattformen an Meta übermittelt werden können.

Gerichte schauen Meta beim Datensammeln genauer auf die Finger

Das OLG Jena hat Meta mit Urteil vom 2. März 2026, Az. 3 U 31/25, zu 3.000 Euro immateriellem Schadensersatz sowie zu Auskunft und Löschung verurteilt. Nach den Angaben des Gerichts ermöglichen die von Meta verbreiteten Business Tools eine weitreichende Nachverfolgung der Internetnutzung. Nach den Feststellungen des Senats können dabei sogar sensible personenbezogene Daten betroffen sein, etwa bei Recherchen zu psychischen Problemen, bei der Suche nach therapeutischer Hilfe oder bei Bestellungen in Online-Apotheken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; die Revision zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen.

Bereits zuvor hatte das OLG Dresden Meta am 3. Februar 2026 in vier Parallelverfahren rechtskräftig zu jeweils 1.500 Euro Schadensersatz sowie zur Unterlassung der Weiterverarbeitung der so gewonnenen personenbezogenen Daten verurteilt, darunter im Verfahren Az. 4 U 196/25. Aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer zeigen diese Entscheidungen, dass der juristische Druck auf Meta wächst und Verbraucher sich gegen das heimliche Tracking ihres Online-Verhaltens zunehmend erfolgreich wehren können.

Was hinter Meta Pixel und Meta Business Tools steckt

Meta beschreibt selbst, dass Unternehmen und Organisationen Informationen über Nutzerinteraktionen auf ihren Webseiten und in ihren Apps an Meta übermitteln können. Nutzer können in ihren Einstellungen sogar "Aktivitäten außerhalb der Meta-Technologien" einsehen oder künftige Aktivitäten verwalten. Schon daraus wird deutlich, dass die Datenerfassung weit über Facebook und Instagram hinausreichen kann.

Genau darin liegt aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer die Gefahr. Aus Klicks, Seitenbesuchen, Suchvorgängen, Käufen oder Formularangaben können umfassende Verhaltens- und Identitätsprofile entstehen. Personalisierte Werbung könnte deshalb nur die sichtbare Spitze des Eisbergs sein. Für Verbraucher bleibt häufig unklar, welche Daten genau an Meta fließen, wie lange sie gespeichert werden und mit welchen weiteren Informationen sie zusammengeführt werden. Diese Kritik deckt sich mit der Linie der Gerichte in Jena und Dresden.

Warum das Tracking für Verbraucher so gefährlich ist

Die eigentliche Brisanz liegt nicht in einer einzelnen passenden Werbeanzeige, sondern in der Möglichkeit, dass aus vielen kleinen Datenspuren Rückschlüsse auf persönliche Interessen, Gewohnheiten oder sensible Lebensbereiche gezogen werden. Das OLG Jena verweist ausdrücklich darauf, dass auch sensible Daten betroffen sein können. Für Betroffene bedeutet das einen Kontrollverlust über Informationen aus ihrem digitalen Alltag, ohne dass sie den Umfang der Erfassung wirklich überblicken können.

Die Risiken im Überblick:

Nutzer könnten beim Surfen weit über Facebook und Instagram hinaus verfolgt werden.

Erfasst werden könnten nicht nur Klicks, sondern auch Käufe, Suchanfragen und andere Interaktionen.

Nach den Feststellungen des OLG Jena können auch sensible Daten betroffen sein.

Aus vielen einzelnen Datensignalen könnten persönliche Profile entstehen.

Verbraucher wissen häufig nicht, welche Daten an Meta gelangen und was dort damit geschieht.

So können Verbraucher prüfen, ob sie betroffen sein könnten

Ob ein Verbraucher betroffen ist, lässt sich oft schon mit wenigen Fragen grob einschätzen. Wer Facebook oder Instagram nutzt, in den vergangenen Monaten online eingekauft und auf Webseiten Cookies akzeptiert hat, könnte sehr wahrscheinlich von diesem Tracking erfasst worden sein. Denn gerade beim Surfen, Recherchieren, Klicken und Kaufen entstehen die Datenspuren, die für ein mögliches Ausspähen und für Profilbildung genutzt werden können. Die von Meta selbst angebotenen Einstellungen zu Aktivitäten außerhalb der Meta-Technologien zeigen, dass solche externen Interaktionen technisch erfasst und einem Nutzerkonto zugeordnet werden können.

Ein einfacher Selbst-Check:

Nutzen Sie Facebook oder Instagram?

Waren Sie in den vergangenen 12 Monaten online shoppen?

Haben Sie auf Webseiten Cookies akzeptiert?

Wer diese Fragen mit Ja beantwortet, sollte prüfen lassen, ob Ansprüche bestehen könnten. Eine erste Einschätzung bietet der DSGVO-Online-Check von Dr. Stoll & Sauer.

Gerichte werten den Kontrollverlust über Daten zunehmend als Schaden

Die aktuelle Rechtsprechung stärkt die Position der Verbraucher. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 18. November 2024, Az. VI ZR 10/24, klargestellt, dass bereits der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten einen immateriellen Schaden begründen kann. Das ist auch für Verfahren gegen Meta von erheblicher Bedeutung. Wer ausgespäht wurde, muss den Eingriff in seine Privatsphäre nicht als bloßes Unbehagen hinnehmen. In Betracht kommen Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft, Löschung und Unterlassung.

Dr. Stoll & Sauer sieht die rund 100 eingereichten Klagen deshalb als deutliches Signal: Das mögliche Ausspähen von Verbrauchern im Internet durch Meta ist kein technisches Randthema, sondern ein handfester Datenschutzkonflikt. Betroffene sollten ihre Ansprüche jetzt prüfen lassen. Eine kostenlose Ersteinschätzung bietet die Kanzlei im DSGVO-Online-Check an.

Über Dr. Stoll & Sauer

Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH zählt zu den führenden Verbraucherkanzleien in Deutschland. Die Kanzlei ist auf Bank- und Kapitalmarktrecht, Versicherungsrecht, Datenschutzrecht, Arbeitsrecht und Verbraucherrecht spezialisiert. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten die Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen und handelten für rund 260.000 Verbraucher einen Vergleich über 830 Millionen Euro aus. Anwälte der Kanzlei vertreten zudem Kläger in Verfahren gegen Meta. Dr. Stoll & Sauer ist für seine Arbeit im Verbraucherrecht mehrfach von JUVE erwähnt worden.

Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell