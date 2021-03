E.Breuninger GmbH & Co.

Düsseldorfer Flagship Store leuchtet in Rot

Breuninger mahnt zur Öffnung des Handels

Stuttgart (ots)

Ein rotes Lichtzeichen zur Verdeutlichung der angespannten Lage: Breuninger lässt seine Schaufenster als eines von mehreren namhaften Handelsunternehmen in Signalfarbe leuchten. Die Aktion findet im Rahmen der nationalen Initiative "Das Leben im Zentrum'" statt und soll auf die nun bereits seit Monaten anhaltende, herausfordernde Situation des Einzelhandels aufmerksam machen.

Seit 16. Dezember 2020 sind die Türen einer nahezu ganzen Branche geschlossen. Angesichts der derzeit fehlenden Öffnungsperspektive für den Handel beteiligt sich Breuninger als eines von vielen großen Handelsunternehmen an der breit angelegten Kampagne "Das Leben im Zentrum". Ziel des Zusammenschlusses ist die Aufforderung an die Politik, dem Einzelhandel eine Perspektive zur Öffnung zu bieten und somit Tausende von Arbeitsplätzen nicht weiter zu gefährden.

Verschiedene Studien, z. B. vom RKI, hatten zuletzt aufgezeigt, dass der Handel kein Schauplatz von Infektionsherden ist und die bereits im letzten Jahr kostspielig und umfangreich ergriffenen Hygienemaßnahmen und -Konzepte sich bewährt haben und ausreichend Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden bieten:

"Wir haben 2020 bewiesen, dass der Besuch unserer Department Stores und das gleichzeitige Einhalten von Hygiene- und Sicherheitsregeln sehr gut funktionieren. Mit dem gemeinschaftlichen Engagement als Weckruf an die Politik hoffen wir, neben unserem Online-Shop auch bald wieder stationär für unsere Kunden da sein zu können. Pandemiebekämpfung und geöffnete Ladentüren sind kein Widerspruch. Jetzt gilt es neben der Gesundheit auch die Innenstädte und die Arbeitsplätze zu erhalten." so Breuninger CEO Holger Blecker.

Die Fenster des Düsseldorfer Flagship Stores werden bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 03.03.2021 täglich erleuchtet werden.

E. Breuninger GmbH & Co.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit 140 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop www.breuninger.com zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern.

