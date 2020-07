TranFinscout GmbH

TraFinScout - Neues Portal für Exportfinanzierung geht online

Frankfurter Start-up schließt Marktlücke bei kleineren Exportfinanzierungen

Frankfurt am Main (ots)

Das Frankfurter Fintech-Start-up TraFinScout GmbH startet sein neues Portal für Exportfinanzierung. Deutsche Exportunternehmen finden über das Online-Portal schnell und einfach passende Angebote für Bestellerkredite ab 500.000 Euro. Forderungen aus Lieferantenkrediten können ab 250.000 Euro verkauft werden. Bislang waren Exportfinanzierungen unterhalb von fünf Millionen Euro kaum zu erhalten. Mit seinem Portal will TraFinScout nicht nur Finanzierungsprozesse optimieren, sondern auch eine Angebotslücke für kleinere Exportgeschäfte schließen.

Für Exportunternehmen wird es immer wichtiger, Käufer im Ausland zu finanzieren und Zahlungen zu sichern. Exporteure müssen bislang per Telefon und E-Mail zeitaufwändig mit verschiedenen Banken kommunizieren. TraFinScout bietet mit seinem Portal eine effiziente digitale Lösung: Es reicht eine Anfrage, um im vollständig digitalen Antragsprozess alle in Frage kommenden Banken zu erreichen. Exporteure erhalten die dann eingehenden Angebote für Akkreditivbestätigungen, Bestellerkredite, Forfaitierungen und Kreditversicherungen in digitaler Form.

TraFinScout will über das Portal zudem den Engpass bei kleinteiligeren Exportaufträgen überwinden. "Unser Angebot erhöht die Absatzchancen unserer Exportwirtschaft nun auch bei kleineren Aufträgen und stärkt so die Gesamtwirtschaft", erläutert Eckhard Creutzburg, CEO von TraFinScout. Bestellerkredite unter fünf Millionen Euro, sogenannte "Small Tickets", sind nur schwer zu bekommen. Vor allem der Maschinen- und Anlagenbau leidet darunter. TraFinScout schließt die Finanzierungslücke bei den "Small Tickets" und bietet Exporteuren bereits ab einem Auftragswert von 250.000 Euro eine Exportfinanzierung an.

TraFinScout versteht sich als Mittler zwischen Exporteuren und Banken, nicht als Konkurrenz. "Für Banken steht der Aufwand kleiner Geschäfte meist in keiner Relation zum Ertrag", erklärt Christian Etzel, CSO von TraFinScout. "Wir haben diesen Aufwand nun durch Digitalisierung und Standardisierung soweit reduziert, dass auch kleine Geschäfte attraktiv werden. Banken können in Kooperation mit uns künftig Kundenanfragen bedienen, die bisher nicht machbar waren."

Über TraFinScout

Die TraFinScout GmbH wurde im Januar 2019 von Eckhard Creutzburg, Christian Etzel, Joachim Reinhardt und Michael Vander in Frankfurt am Main gegründet. Mission der TraFinScout GmbH ist die Digitalisierung der Exportfinanzierung. Im Juli 2020 startete das Unternehmen über seine Online-Plattform trafinscout.com mit der Exportfinanzierung für Auftragsvolumen ab 250.000 Euro.

Pressekontakt:

Eckhard Creutzburg

CEO TraFinScout GmbH

eckhard.creutzburg@trafinscout.com

+49-172-6739309

https://trafinscout.com

Original-Content von: TranFinscout GmbH, übermittelt durch news aktuell