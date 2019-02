E.Breuninger GmbH & Co.

Breuninger gewinnt internationalen Design-Preis

FRAME-Award für herausragende Retail-Konzepte in Amsterdam vergeben

Stuttgart (ots)

Im Rahmen einer feierlichen Award-Verleihung wurde Breuninger am Mittwochabend in Amsterdam mit dem FRAME Award in der Kategorie "Window Display of the Year" ausgezeichnet. Unter rund 1.200 Einsendungen und vier weiteren Nominierten konnte sich die von Multimedia-Künstler Michel Comte für Breuninger 2018 realisierte Kampagne "all is colour" als Gewinner durchsetzen.

Die mit Michel Comte kreierte Kunst-Kollaboration, die 2018 in allen Breuninger Häusern zu sehen war, begeisterte die Jury aus internationalen Design- & Retail-Experten mit ihrer einzigartigen Übersetzung eines traditionellen floralen Stilllebens in eine beeindruckende künstlerische und fotografische Installation. Insbesondere der visuelle Effekt der aus 10.000 Blumen aus 130 Ländern geschaffenen Kreation überzeugte neben der professionellen Jury auch die FRAME Community, die im Vorlauf online abstimmen durfte und Breuninger deutlich auf Platz 1 votete.

Breuninger CEO Holger Blecker freute sich über die bedeutende Auszeichnung: "Die schönen Dinge des Lebens haben wir mit der "all is colour"- Kampagne visuell erfahrbar gemacht. Unsere Kunden können durch dieses künstlerische Konzept komplett in die Breuninger Welt eintauchen und sich durch eine ausdrucksstarke Bildsprache inspirieren lassen. Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, als führender Fashion- und Lifestyle Department Store unseren Kunden ein rundum sinnliches Shoppingerlebnis zu ermöglichen."

Michel Comte, für den die Blume selbst ein künstlerisches Ideal symbolisiert, zeigte sich ebenfalls hocherfreut: "Blumen stehen für eine spannende Interaktion aus Schönheit und Vergänglichkeit, die sich ebenso wie die Mode stetig erneuert und damit Menschen auf der ganzen Welt gleichermaßen berührt und bewegt."

Auch 2019 setzt Breuninger die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Michel Comte im Rahmen der aktuellen Kampagne "Garden of Beauty" fort. Hierfür bedient sich Comte traditioneller Elemente der niederländischen Malerei und inszeniert sich wandelnde Garten-Arrangements, die das Fashionjahr begleiten.

Das international geschätzte Interior Magazin FRAME prämiert alljährlich in vier verschiedenen Kategorien (Single Brand Store-, Multi-Brand Store-, Pop-up Store sowie Window Display of the year) das beste Konzept. 2019 wurde u. a. Philippe Starck für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Bildmaterial: https://we.tl/t-a2Fz4d3XU5

E. Breuninger GmbH & Co.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Department Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect, der Instore Bestellservice oder der Shuttle Service sorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Multichannel-Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008 gestartete E-Shop www.breuninger.com zählt national zu den erfolgreichsten Online-Shops im Premiumsegment.

