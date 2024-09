Zühlke

Zühlke: Dr. Angeli Möller zum Group Chief Health Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt

Mit dem Neuzugang stärkt der weltweit tätige Innovationsdienstleister seine Gesundheitssparte

Zühlke gibt die Ernennung von Dr. Angeli Möller zum Group Chief Health Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Gruppe (Group Executive Committee, GEX) mit Wirkung zum 1. September 2024 bekannt. Fabrizio Ferrandina, Group CEO von Zühlke, merkte dazu an: "Wir freuen uns sehr, Angeli Möller als Mitglied unserer Geschäftsleitung willkommen heißen zu dürfen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Gesundheit und digitale Transformation wird sie entscheidende Beiträge zum weiteren Ausbau unserer Präsenz im Gesundheitssektor leisten. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden sehr von ihren Führungsqualitäten profitieren werden."

Als Group Chief Health Officer übernimmt Angeli Möller die Leitung der globalen Gesundheitssparte von Zühlke und erhält damit den Auftrag, die Präsenz des Unternehmens in dieser Branche zu erweitern. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört es dabei, die strategische Ausrichtung der Business Unit Health zu definieren, Beziehungen zu Bestands- und potenziellen Neukunden auszubauen und Zühlkes Mission, die Transformation von Unternehmen durch innovative Lösungen, weiter voranzubringen.

Angeli Möller kommentierte ihre Ernennung wie folgt: "Ich freue mich sehr, bei Zühlke dabei zu sein und die Leitung der Gesundheitssparte zu übernehmen. Meine Leidenschaft für die technologiegetriebene Transformation des Gesundheitswesens passt perfekt zur Vision von Zühlke. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Team Innovationen voranzutreiben und so einen positiven Beitrag für das Leben der Menschen sowie für unseren Planeten zu leisten."

Vor ihrem Start bei Zühlke war Angeli Möller Managing Director bei Sequoia Growth und beriet in dieser Funktion Kunden aus unterschiedlichen Branchen in strategischer und technischer Hinsicht. Zuvor bekleidete sie verschiedene Führungsrollen bei Roche und Bayer, unter anderem als Head of Data and Integrations bei Roche und Vice President of Global Data Assets bei Bayer.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist Angeli Möller Mitgründerin der Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare, einer globalen Organisation, die sich für die Förderung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen einsetzt. Außerdem stellt sie ihre Expertise als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens Multiomic Health und im Science and Technology Facilities Council der britischen Regierung zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Zühlke Gruppe.

Das Unternehmen

Als weltweit tätiger Innovationsdienstleister kreiert Zühlke neue Ideen und Geschäftsmodelle für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Auf Basis neuester Technologien erschafft und transformiert Zühlke Dienstleistungen und Produkte - von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Darüber hinaus bietet der Zühlke Venture-Capital-Service Finanzierungen für Start-ups im Hightech-Bereich an.

Zühlke wurde 1968 in der Schweiz gegründet und ist im Besitz von Partnern. Die 1900 Mitarbeitenden sind in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Portugal, der Schweiz, Serbien, Singapur sowie Vietnam tätig.

