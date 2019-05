Solare Datensysteme GmbH

SDS startet durch mit neuem Energie-Management-System Solar-Log Base & Solar-Log WEB Enerest[TM] 4.0

Die Solare Datensysteme GmbH stellt auf der Intersolar 2019 das neue Energie-Management-System Solar-Log Base und das Solar-Log WEB Enerest[TM] 4.0 vor.Die nächste Solar Log[TM] Generation vereint intelligente Funktionalität und hohe Flexibilität für mehr Effizienz bei der Steuerung, der Regelung und dem Monitoring von PV-Anlagen. Die modular aufgebaute Hardware bildet mit dem neuen Online-Portal Solar-Log WEB Enerest[TM] 4.0 ein leistungsstarkes Gesamtpaket. Darin enthalten sind zahlreiche Features, wie beispielsweise eine selbstlernende Erkennung von Anlagenfehlern. Für den Anlagenbetreiber bedeutet das zukünftig eine schnelle Problemlösung, dank einfacher Prozesse und eine deutliche Entlastung des Zeit- und Finanzbudgets.

"Die neue Technologie unseres Solar-Log Base und des Solar-Log WEB Enerest[TM] 4.0 vereint das Fachwissen eines langjährigen Marktführers mit den Zukunftsvisionen eines Marktkenners. Bei der Entwicklung des neuen Solar Log[TM] stand der Anwender im Fokus. Es galt ein Produkt zu entwickeln, das ihm neue Wege beim Managen von PV-Energie eröffnet. Solar-Log Base und Solar-Log WEB Enerest[TM] 4.0 optimieren nicht nur Arbeitsabläufe und beschleunigen die Fehlerdiagnose, sie bieten zudem maßgenaue Funktionen für individuelle Anforderungen," erläutert Dr. Frank Schlichting, CEO Solare Datensysteme GmbH.

Solar-Log Base & Solar-Log WEB Enerest[TM] 4.0 - unser leistungsstärkstes PV-Energie-Management System aller Zeiten

Die Solare Datensysteme GmbH bietet mit dem sektorübergreifenden Energie-Management-System Solar-Log[TM] ein zentrales Element für Smart Energy, Einspeisemanagement und PV-Monitoring. Im Solar-Log Base treffen bewährte Features auf eine neue Funktionalität, die ein effektives Energie-Management garantieren. Die neue Serie besteht aus den Modellen Solar Log Base 15, Solar-Log Base 100 und Solar-Log Base 2000, welche je nach Anforderung, mit den Modulen "Mod I/O" und "Mod 485" erweitert werden können. Die Hardware beinhaltet eine VPN-Funktionalität, die bei der Direktvermarktung Arbeit und Kosten spart. Zudem wird es speziell bei großen PV-Anlagen in Zukunft möglich sein, die Signalqualität der Wechselrichterkommunikation (RS485) mit dem Solar-Log Base zu messen und zu bewerten. Lange Kabelwege verlieren dadurch ihren Schrecken und eine kostspielige Fehlersuche per Oszilloskop gehört der Vergangenheit an.

Das brandneue Solar-Log WEB Enerest[TM] 4.0 bildet die online Komponente zur Hardware. Die neuen Features des Online-Portals konzentrieren sich auf die Bereiche Dashboard, Monitoring, Aufgabenliste, Administration und Rechnungsstellung. Zur schnellen Analyse und Bearbeitung werden dem User zukünftig alle relevanten Informationen auf einer Seite angezeigt. Eine langwierige Suche nach notwendigen Informationen ist damit Geschichte. Fehler sind sofort erkennbar und zu ihrer Analyse bedarf es nur noch eines Klicks. Das neue Portal zeigt sich in einem attraktiven Design, das mehr Spaß ins Arbeiten mit dem Energie-Management-System bringt.

Solar-Log WEB Enerest[TM] 4.0 - starke Performance bei der Fehleranalyse

Das neue Enerest 4.0 setzt konsequent die Anforderung der Kunden um. Es ebnet den Weg für das intuitive Arbeiten im PV-Monitoring und liefert eine gezielte Zusammenstellung aller relevanten Informationen in Echtzeit. Die Intention dahinter: Der Anlagenbetreuer wird bei der kontextbezogenen Fehleranalyse mit allen notwendigen Daten versorgt. Damit erreicht er sein Ziel, den Fehler zu beheben und einen reibungslosen Anlagenbetrieb zu garantieren, schneller und einfacher.

Monitoring - gezielte Zusammenstellung relevanter Informationen

Das Herzstück des Enerest 4.0 ist der Monitoring-Bereich. Der Fokus liegt hier auf einer einfachen und schnellen Fehleranalyse. Das ermöglicht die intelligente Zusammenstellung der einzelnen Anlageninformationen, die zur Analyse des jeweiligen Fehlers relevant sind. Diese Informationen konfigurieren sich aus folgenden Tools: Komponentenkonfiguration, Anlagenverlauf, Tageswerte, aktuelle Display Anzeige des Solar-Logs und einer "Heat Map" der Komponentenkommunikation.

Aufgabenliste - die einfache Art Aufgaben zu bearbeiten

Rot, Orange, Grün - diese drei Kategorien sorgen dafür, dass die anstehenden Aufgaben für jeden Mitarbeiter einfach und klar strukturiert sind. Rot steht für offene Aufgaben, Gelb für Aufgaben in Bearbeitung und Grün für erledigte Aufgaben. Je nach Status können die Aufgaben dementsprechend kategorisiert werden. Jeder Aufgabe sind hier die wesentlichen Informationen angeheftet, die durch Attachments ergänzt werden können. Dank dieser einfachen Struktur wird das Fehlermanagement zukünftig zum Kinderspiel.

Administration - einfach, klar und übersichtlich

Im Bereich der Benutzer- und Anlagenverwaltung werden Rechte und Aufgaben individuell eingerichtet. Jeder Anlage kann hier ein User mit individuellen Rechten zugewiesen werden. Einzelne Anlagen lassen sich zu sogenannten Fleets zusammenfassen und zu einer User-Gruppe zuordnen. Diese Einstellungen und Rechtezuweisungen sind bei allen Segmenten möglich. Dazu gehören Nutzer, Nutzergruppe, Anlage, Flotte (Fleet) und Rechte. Klickt man eine Anlage an, werden auf einen Blick ihre Eigenschaften angezeigt. Dadurch sind sie bis ins Detail generierbar, ohne dass man den Überblick verliert.

Mehr Flexibilität in allen Bereichen - dank modularem Aufbau

Flexibilität und Individualisierung setzen sich konsequent in der Hardware fort. Der Solar-Log Base 15 ist für die Anforderungen von PV-Anlagen bis 15 kWp ausgerichtet. Der Solar-Log Base 100 bietet einer Anlagengröße bis 100 kWp optimale Funktionen und der Solar-Log Base 2000 ist für die Ansprüche von Industrieanlagen bis 2 MW ausgelegt. Der modulare Aufbau wird durch weitere Hardwaremodule ergänzt: Die Module Mod I/O und Mod 485 bieten dem Anlagenbetreiber größtmögliche Flexibilität, da sie eine individuelle Erweiterung der Schnittstellen ermöglichen. Diese finden z. B. Verwendung für den Anschluss zusätzlicher Wechselrichter, die Integration von Smart Energy Komponenten und die Ausführung des Einspeisemanagements. Der Solar Log Base ist klein, kompakt und ideal für die Installation auf der Hutschiene im Verteilerkasten.

Erweiterungen leicht gemacht - Lizenzen für zahlreiche Anforderungen

Die hohe Flexibilität, dank des modularen Aufbaus, wird durch die neuen Solar-Log[TM] Lizenzen ergänzt. Sie sorgen dafür, dass sich die Solar-Log Base Serie an die jeweiligen Bedürfnisse der Anlagenbetreiber anpasst.

Verschiedene "Anlagengrößen-Lizenzen" ermöglichen die Erweiterung der überwachten Anlagengröße.

Höchste Effizienz bei jedem Arbeitsprozess

Solar-Log Base wird vor Ort installiert und kann dann bequem im Büro konfiguriert werden. Dazu erkennt der Solar-Log[TM] nach der erfolgreichen Hardwareinstallation ganz automatisch, welche Lizenzen benötigt werden, um die gewünschten Funktionen auszuführen. Die jeweiligen Lizenzen sind nach der Inbetriebnahme für 30 Tage kostenlos aktiv geschaltet. Mit diesem Service stehen dem Anlagenbetreiber sofort alle notwendigen Funktionen zum Betrieb des Energie-Managements zur Verfügung.

Innerhalb von 30 Tagen nach der Installation können die Lizenzen im Solar Log[TM] Onlineshop erworben werden. Die Aktivierung erfolgt nach dem Einkauf am dazugehörigen Solar-Log[TM] automatisch und verlangt keinen weiteren Besuch bei der PV-Anlage. Welche Lizenzen genau benötigt werden, gibt der Solar-Log Base auf einem TFT-Display oder über das Webinterface per QR-Code aus. Mit dem individuellen Code werden alle relevanten Informationen zur weiteren Anlagenkonfiguration mit dem Smartphone abgerufen und gespeichert. Alternativ können diese Informationen per E-Mail verschickt werden.

