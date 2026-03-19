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Marc Cain eröffnet ersten Monostore in der mexikanischen Hauptstadt

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Mexiko-City (ots)

Das Premium-Label setzt ein Fashion Statement in der Metropole Mexiko City: Mitte März öffnete der erste Marc Cain Monostore des Landes seine Türen. Das Unternehmen baut damit seine Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent weiter aus.

Die Location befindet sich in der beliebten Shopping Mall Plaza Satélite in Naucalpan de Juárez. Mit dieser strategischen Platzierung stärkt Marc Cain seine Sichtbarkeit in einem dynamischen Wachstumsmarkt und positioniert sich gezielt in einem modeaffinen Umfeld.

Der Store verbindet modernes Design mit Wohlfühlatmosphäre: heller Eichenboden, Wände in zartem Rosé, typische Marc Cain Ornamente und eine Lounge mit zwei Drehsesseln schaffen einen eleganten Rahmen für die aktuelle Kollektion. Zwei großzügige Kabinen laden zum entspannten und exklusiven Shopping-Erlebnis ein.

Nach dem erfolgreichen Start ist bereits die Eröffnung eines zweiten Stores in Mexiko geplant - ein weiteres, klares Bekenntnis zu Wachstum und Engagement auf dem amerikanischen Kontinent.

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