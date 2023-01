Marc Cain GmbH

Die neuen Vichy-Karos von Marc Cain: Klassik trifft Fashion

Bodelshausen (ots)

Vichy-Karos sind Klassiker, die seit Jahrzehnten auf den Laufstegen der Welt zu Hause sind und jetzt ein Revival erleben. Marc Cain hat den Style im Hinblick auf den modernen Zeitgeist neu interpretiert. Das Ergebnis ist exklusive Strickkunst "Knitted in Germany", die Innovation, Nostalgie und Lebensfreude vereint.

Alle Teile mit Vichy-Karos sind "Knitted in Germany", das heißt sie werden am Firmensitz in Bodelshausen im High-Tech-Strickpark mit viel Liebe zum Detail gestrickt. Der 3D-Strick-Jacquard präsentiert sich mit einer sommerlichen Seersucker-ähnlichen Struktur. Diese Struktur mit glatten und erhabenen Flächen entsteht durch die hauseigene Marc Cain Stricktechnik. Eine Besonderheit ist auch der filigran eingestrickte Steppstich an Trägern und Kanten. Der Cardigan im Boxy-Shape mit hohen Abschlüssen kommt zusätzlich mit Stoff überzogenen Marc Cain-Logoknöpfen.

"Vichy-Karos spiegeln wie kein anderes Muster das unbeschwerte Lebensgefühl an der Côte d'Azur wider. Wir haben diese Lebensfreude mit unserer hohen Strickkompetenz in Verbindung gebracht. Die Vichy-Teile zeigen sich in leuchtendem Pink oder einem frischen Grün. Das Cropped Top ist das absolute Highlight und der perfekte Kombi-Partner für den Total-Strick-Look, lässt sich aber auch universell mit High Waist Hosen und unter lässigen Blazern tragen", betont Nadine Frichot, Head of Design Marc Cain Collections.

Die Vichy-Styles sind ab Januar im Onlineshop und in den Marc Cain Stores erhältlich.

