Leo4Charity - Marc Cain designt limitierten Charity-Schal zu Weihnachten

Bodelshausen (ots) - Exklusiv zu Weihnachten hat Marc Cain einen limitierten Charity-Schal entworfen, der mit einem Jacquard-Leomuster sowie kleinen Herzchen geschmückt ist. Ein Teil des Gewinns wird an die Kinderhilfsorganisation Plan International gespendet.

Nach der "Heart" Bag zum Muttertag ist es bereits die zweite Kooperation mit Plan International. Der Schal in Dreiecksform ist aus einer hochwertigen Schurwoll-Mischung gefertigt und ab Anfang November in ausgewählten Marc Cain Stores und Outlets sowie Online erhältlich. 50% des Nettogewinns wird an die Organisation Plan International gespendet.

Plan International ist eine der weltweit größten Hilfsorganisationen, die sich in mehr als 70 Ländern für die Rechte von Kindern und die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt. Konkret gefördert werden mit dem Spendenbetrag zwei Grundschulen im südostafrikanischen Malawi. Für über 4.000 Schülerinnen und Schüler soll ein sicheres und kindgerechtes Lernumfeld geschaffen werden. Ziel ist es die Zahl der Kinder, insbesondere der Mädchen, welche die Schule erfolgreich abschließen, zu erhöhen und die Qualität des Unterrichts zu verbessern.

"Das Wohl der Kinder liegt mir seit Jahren sehr am Herzen. Die Stärkung ihrer Rechte und die Investition in ihre Bildung sind der Schlüssel für den Weg aus der Armut. Vor allem in Ländern, in denen dies nicht selbstverständlich ist. Eine sichere Kindheit ermöglicht eine erfolgreiche Zukunft. Um dieses gemeinsame Ziel zu verwirklichen ist Plan International der optimale Kooperationspartner", erklärt Helmut Schlotterer, Gründer und Inhaber von Marc Cain.

Unterstützt wird das Projekt von zahlreichen VIP's und Influencern, unter anderem von Ann-Kathrin Götze, Model und Ehefrau von Fußballprofi Mario Götze, Plan International Botschafter und Schirmherr des Malawi Schulprojekts.

