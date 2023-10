Kennametal Inc.

KENNAMETAL FÜHRT NEUE WENDESCHNEIDPLATTE MIT KENGOLD TECHNOLOGY EIN

Pittsburgh (ots/PRNewswire)

Kennametal Inc. (NYSE: KMT) kündigte heute seine neue Wendeschneidplatte KCU10B an, eine innovative Aktualisierung seiner KCU10-Plattform mit einer verbesserten KENGold™-Beschichtungstechnologie zum Schutz der Kanten. Diese universelle Zerspanungslösung wurde für Maschinenschlosser in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, im Energiesektor und im allgemeinen Maschinenbau entwickelt, die beim Schneiden einer breiten Palette von schwer zu bearbeitenden Materialien maximale Leistung benötigen.

„Wir haben diese neue Lösung zum Drehen so entwickelt, dass sie sich in den Veredlungsanwendungen aller Branchen auszeichnet," erklärt Scott Etling, Vizepräsident für Marketing, globales Produktmanagement. „KCU10B wurde mit unserer PVD-Beschichtungstechnologie mit variablem nanolagigen Schichtaufbau entwickelt und unterstützt das Zerspanen mit höherer Qualität, gleichmäßiger Leistung bei noch mehr Materialien und längerer Standzeit."

KCU10B gehört zum KENGold-Portfolio des Unternehmens, das eine gleichmäßige Zerspanung multifunktionaler Werkstoffe, eine verbesserte Verschleißfestigkeit und eine erhöhte Verfahrenssicherheit bietet - selbst bei der Bearbeitung von Stählen und Edelstählen. Die innovative Beschichtungstechnologie wurde im vergangenen Jahr mit der Wendeschneidplatte KCP25C von Kennametal eingeführt und setzt einen neuen Standard für die Drehanwendung auf Stahlgüssen.

Informationen zu Kennametal Seit über 80 Jahren ist Kennametal Inc. führend in der Industrietechnik und bietet seinen Kunden Produktivität durch Werkstoffkunde, Werkzeugbau und verschleißfeste Lösungen. Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Erdarbeiten, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transport wenden sich an Kennametal, um mit Präzision und Effizienz zu fertigen. Jeden Tag unterstützen rund 8.700 Mitarbeiter Kunden in fast 100 Ländern dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben. Kennametal erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar. Erfahren Sie mehr auf www.kennametal.com. Folgen Sie @Kennametal auf: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.

