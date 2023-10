Kennametal Inc.

KENNAMETAL ERWEITERT DAS HARVI-PORTFOLIO UND DIE LEISTUNG MIT DEM ERSTEN 8-SCHNEIDIGEN SCHAFTFRÄSER

HARVI IV erfordert keine Unterbrechungen für den Werkzeugwechsel und erhöht die Produktivität der Kunden

Kennametal Inc. (NYSE: KMT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine meistverkaufte und leistungsstärkste Reihe von HARVI™-Vollhartmetallfräsern um eine neue 8-schneidige Designoption erweitert hat, die keine Unterbrechungen für den Werkzeugwechsel erfordert. Der neue HARVI™ IV 8-Schneiden-Schaftfräser ist eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Maschinenbauer in der Luft- und Raumfahrt, in der Medizintechnik, im Energiesektor und im allgemeinen Maschinenbau, die bei dem Schneiden einer Reihe von schwer zu bearbeitenden Werkstoffen maximale Leistung benötigen.

„Unser erster 8-schneidiger Schaftfräser bringt Kunden von einem anspruchsvollen Schnitt zum nächsten, ohne dass sie für den Werkzeugwechsel anhalten müssen", berichtet Scott Etling, Vice President of Marketing, Global Product Management. „Maschinenbediener müssen bei der Bearbeitung schwierigerer Werkstoffe eine hohe Produktivität erreichen und gleichzeitig kosteneffizient bleiben. Unsere neuen HARVI IV 8-Schneiden-Schaftfräser bieten genau das und wurden speziell für Schrupp- und Schlichtanwendungen entwickelt, die eine Kombination aus Flexibilität und sicherer Bearbeitung erfordern."

Während ähnliche Produkte oft nur für eine Art von Material geeignet sind, bietet das innovative Design der HARVI IV 8-Schneiden-Schaftfräser eine Vielseitigkeit, die das Schneiden von schwierigen Anwendungen wie Hochtemperaturlegierungen, Edelstählen, Stählen und gehärteten Materialien unterstützt. Es ermöglicht außerdem eine effektivere Metallentfernung und Prozessstabilität mit einer internen Kühlmittelversorgung, die Späne selbst in tiefen Hohlräumen entfernt.

Die Einführung der neuen HARVI IV 8-Schneiden-Schaftfräser fällt mit der von Kennametal neu angekündigten Sorte KCSM15A zum Fräsen von rostfreiem Stahl, Titan und anderen Hochtemperatur-Legierungen zusammen. Diese innovative Beschichtungstechnologie bietet den Anwendern eine längere Werkzeuglebensdauer und die beste Verschleißfestigkeit in der Geschichte des Vollhartmetallfräsens von Kennametal.

Informationen zu Kennametal Seit mehr als 80 Jahren ist Kennametal Marktführer im Segment der Industrietechnologien und hilft seinen Kunden, durch angewandte Materialwissenschaft, Werkzeugausrüstung und verschleißfeste Lösungen ihre Produktivität zu steigern. Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Erdbau, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transportwesen wenden sich an Kennametal, um mit Präzision und Effizienz zu produzieren. Jeden Tag unterstützen etwa 8.700 Mitarbeiter Kunden in fast 100 Ländern, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Kennametal erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar. Erfahren Sie mehr auf www.kennametal.com. Folgen Sie @Kennametal: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und Youtube.

