Campingplatz-Award 2023: Das sind die beliebtesten Campingplätze in Europa

Platz 1 geht nach Deutschland

Berlin (ots)

Das Berliner Reise- und Buchungsportal camping.info hat im Rahmen eines Publikumspreises die beliebtesten Campingplätze in Europa ausgezeichnet. Der camping.info Award, der in diesem Jahr zum zwölften Mal vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen in der Campingbranche. Mehr Informationen und Bilder erhalten Sie in der folgenden Pressemitteilung:

- Der erste Platz geht an den Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern / Platz zwei und drei gehen nach Salzburg und Schleswig-Holstein

- Bester Neueinsteiger: Camping Gloria Vallis (Südtirol-Trentino), bester Aufsteiger: Campingpark Erfurt (Thüringen)

- Der Publikumspreis wurde zum zwölften Mal vergeben: Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern

Das auf Campingurlaube spezialisierte Internetportal www.camping.info, das mit jährlich rund 90 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden Campingportalen in Europa zählt, hat im Rahmen des camping.info Awards 2023 die 110 beliebtesten Campingplätze in Europa ermittelt. Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern. Die Top drei der besten Campingplätze befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern, Salzburg und Schleswig-Holstein. Platz eins geht zum dritten Mal in Folge an den Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern), gefolgt vom Camping Grubhof (Salzburg) und dem Camping Rosenfelder Strand Ostsee (Schleswig-Holstein). Als beliebtester Neueinsteiger und höchster Aufsteiger gelten Camping Gloria Vallis (Südtirol-Trentino) sowie der Campingpark Erfurt (Thüringen). Unter den 110 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 69 in Deutschland, 20 in Österreich, sieben in Italien, drei in der Schweiz sowie einer in den Niederlanden. Das gesamte Ranking mit allen Neueinsteigern, Aufsteigern und Kategorie-Siegern unter: www.camping.info/award

Der camping.info Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen in der Campingbranche. Durch die bewährte Award-Formel, welche die allgemeine Gästezufriedenheit sowie die Anzahl und die Aktualität der Bewertungen berücksichtigt, landen nicht nur große, sondern auch kleinere Plätze im Ranking. "Der camping.info Award ist ein reiner Publikumspreis. Einzig und allein entscheiden die Bewertungen der Camper darüber, wie sich das Ranking jedes Jahr erneut zusammensetzt", erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info. Als Grundlage für den camping.info Award 2023 dienen 230.000 Bewertungen von über 150.000 Campinggästen. Urlaube mit Reisemobil, Wohnwagen oder Zelt gewinnen nach wie vor an Beliebtheit. So erzielte die Campingbranche im Jahr 2022 sogar neue Übernachtungsrekorde. "Aufgrund der steigenden Attraktivität von Camping empfehlen wir Urlaubern, möglichst frühzeitig den gewünschten Campingplatz zu buchen. Beliebte Plätze sind - insbesondere in den Ferienzeiten - schnell ausgebucht", sagt Möhrle. Freie Campingplätze in ganz Europa können auf www.camping.info per Web und App mit wenigen Klicks gefunden und direkt online gebucht werden.

Award 2023: Top 10 in Deutschland:

1. Campingpark Kühlungsborn / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn / Europa Nr. 1

2. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube / Europa Nr. 3

3. Campingplatz Ecktannen / Mecklenburg-Vorpommern / Heilbad Waren (Müritz) / Europa Nr. 7

4. Ostseecamping Familie Heide / Deutschland / Schleswig Holstein / Kleinwaabs / Europa Nr. 9

5. Campingpark Kalletal / Nordrhein-Westfalen / Kalletal-Stemmen / Europa Nr. 10

6. Camping am Deich - Nordsee / Niedersachsen / Krummhörn-Upleward / Europa Nr. 13

7. Kur- & Feriencamping Holmernhof Dreiquellenbad / Bayern / Bad Griesbach / Europa Nr. 15

8. Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Niedersachsen / Hannover / Europa Nr. 16

9. Campingplatz Demmelhof / Bayern / Bad Tölz-Stallau / Europa Nr. 17

10. Via Claudia Camping / Bayern / Lechbruck / Europa Nr. 18

Award 2023: Top 10 in Europa:

1. Campingpark Kühlungsborn / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn

2. Camping Grubhof / Österreich / Salzburg / St. Martin bei Lofer

3. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube

4. Camping Sonnenland / Österreich / Burgenland / Lutzmannsburg

5. Camp MondSeeLand / Österreich / Oberösterreich / Tiefgraben bei Mondsee

6. Camping Hüttenberg / Schweiz / Ostschweiz / Eschenz

7. Campingplatz Ecktannen / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Heilbad Waren (Müritz)

8. Camping Murinsel / Österreich / Steiermark / Großlobming

9. Ostseecamping Familie Heide / Deutschland / Schleswig Holstein / Kleinwaabs

10. Campingpark Kalletal / Deutschland / Nordrhein-Westfalen / Kalletal-Stemmen

Award-Sieger der Einzel-Kategorien:

Beste Bewertung für "Verpflegung": Camping Schliersee / Bayern

Beste Bewertung für "Ruhe" und "Preis-Leistung": Vital CAMP Bayerbach / Bayern

Beste Bewertung für "Camping mit Kindern", "Camping mit Hund" und "Freizeit": Camping Sonnenland / Burgenland

Beste Bewertung für "Freundlichkeit": Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Niedersachsen

Beste Bewertung für "Sauberkeit Sanitär": Camping Gloria Vallis / Südtirol-Trentino

Beste Bewertung für "Sauberkeit": Camping Murinsel / Steiermark

Beste Bewertung für "Zustand der Mietunterkünfte": Camping und mehr... Holmernhof - Bad Füssing / Bayern

Beste Bewertung für "Lage": Camping Vorderboden / Vorarlberg

Am besten geeignet für Senioren: 50 Plus Campingpark / Steiermark

Am besten geeignet für Camper mit Zelt: Hafencamp Senftenberger See / Brandenburg

Am besten geeignet für Familien mit Kindern unter 6: Camping am Bergbauernhof Oberhasenberghof / Salzburg

Die Top 5 Neueinsteiger im Award:

Platz 27: Camping Gloria / Südtirol-Trentino / Vallis Glurns - Beste Bewertung für "Sauberkeit Sanitär"

Platz 63: Vital CAMP Bayerbach / Bayern / Rottal Inn - Beste Bewertung für "Ruhe" und "Preis-Leistungs-Verhältnis"

Platz 64: Camping Schliersee / Bayern / Miesbach - Beste Bewertung für "Verpflegung"

Platz 75: Camping Jungfrau / Berner Oberland / Lauterbrunnen

Platz 76: Campingplatz Sütel / Schleswig-Holstein / Sütel

Die Top 5 Aufsteiger im Award:

Platz 60: Campingpark Erfurt / Thüringen / + 37 Positionen

Platz 45: Camping Klausdorfer Strand auf Fehmarn / Schleswig-Holstein / + 28 Positionen

Platz 73: Ferienparadies Natterer See / Tirol / + 21 Positionen

Platz 80: Camping Maltschacher Seewirt / Kärnten / + 19 Positionen

Platz 65: Kur-Camping Kreuzhof / Baden-Württemberg / + 18 Positionen

Die besten Campingplätze aus weiteren europäischen Ländern:

Beliebtester Platz in Slowenien: Camping Plana & Bar 66, Pivka

Beliebtester Platz in Kroatien: Polidor Family Camping Resort, Funtana

Beliebtester Platz in Polen: Szelagowka Camping & Glamping, Sorkwity

Beliebtester Platz in Bosnien und Herzegowina: Auto Camp Green park, Mostar

Beliebtester Platz in Schweden: Långsjön Stugor & Camping AB, Ankarsrum

Beliebtester Platz in Portugal: Camping Beira Marvao, Alentejo

Beliebtester Platz in der Türkei: Orange Beach Camp Karavan Club, Kemer

Beliebtester Platz in Spanien: Camping Benisol, Valencia

Beliebtester Platz in Dänemark: Tranum Klit Camping, Brovst

Beliebtester Platz in Rumänien: Camping La Gradina, Komanesti

Über camping.info

camping.info mit Sitz in Berlin ist mit über 23.000 gelisteten Campingplätzen in 44 Ländern und jährlich über 90 Millionen Seitenaufrufen die meistbesuchte Camping-Plattform im deutschsprachigen Raum. Mit der Website, einer neuen App und gedruckten Campingführern unterstützt camping.info Campingurlauber bei der Suche und Planung des perfekten Campingurlaubs. Freie Stellplätze von ausgewählten Campingplätzen können bequem via Webseite oder App direkt gebucht werden. Neben der Bereitstellung der Informationen über unterschiedlichste Campingplätze in ganz Europa steht camping.info mit seiner großen Gemeinschaft für einen regen Erfahrungsaustausch unter Campern und Outdoorfans. Mehr als 150.000 Campinggäste bewerten regelmäßig die Campingplätze und teilen Fotos und Videos. Im Jahr 2022 wurde camping.info zudem mit dem Verbraucher-Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2022" vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) sowie dem Nachrichtensender n-tv ausgezeichnet.

Weitere Informationen: www.camping.info | www.facebook.com/camping.info | www.instagram.com/camping.info

Informationen zu Camping-Nächtigungen, Bestand Freizeitfahrzeuge, Übernachtungspreise Europa: Deutschland: https://bit.ly/3wZVoka / Österreich: https://bit.ly/3N0zXoL

