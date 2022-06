Camping.info GmbH

Auszeichnung: camping.info gehört zu den besten Online-Portalen in Deutschland

Das Campingportal www.camping.info, das mit jährlich rund 90 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden europäischen Informationsquellen für Campingurlaube zählt, wurde kürzlich mit dem Verbraucher-Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2022" ausgezeichnet. Mit über 23.000 gelisteten Campingplätzen aus 44 Ländern und mehr als 220.000 echten Camper-Bewertungen unterstützt das Berliner Reiseportal bei der Suche, Planung und Buchung des nächsten Campingurlaubs. Im Rahmen der Preisvergabe gilt camping.info in der Kategorie "Campingportale" als eine Plattform mit den höchsten Zufriedenheitswerten. Vergeben wurde der Award "Deutschlands Beste Online Portale" vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) sowie dem Nachrichtensender n-tv.

Dass camping.info bei Nutzern hoch im Kurs steht, begründet Geschäftsführer Maximilian Möhrle wie folgt: "Auf camping.info bieten wir Campern eine große Bandbreite an Campingplätzen in ganz Europa. Mit zahlreichen Filtermöglichkeiten und Live-Verfügbarkeiten findet jeder Camper den für sich besten und noch freien Platz, welcher direkt auf der Webseite oder in der neuen App gebucht werden kann. Zuletzt sind es über 220.000 echte Camper-Bewertungen, die unser Portal besonders authentisch und hilfreich bei der Wahl des nächsten Reiseziels machen. Die Honorierung als bestes Online-Portal 2022 zeichnen unsere geleisteten Mühen und Aufwendungen der letzten Jahre aus und bekräftigt unsere Motivation, camping.info unter besonderer Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse in Zukunft noch weiter zu entwickeln, sowie stetig zu optimieren."

Die Auszeichnung "Deutschlands beste Online Portale" vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv basiert auf einer Verbraucherbefragung von über 43.000 Teilnehmern. Geprüft wurden über 600 Online-Portale. In den verschiedenen Teilbereichen Angebot und Leistung, Kundenservice, Internetauftritt sowie Weiterempfehlung wurden die beliebtesten Unternehmen mit den höchsten Zufriedenheitswerten aus insgesamt 62 Branchen honoriert.

Alles Infos und Downloads: www.camping.info/go/bestes-online-portal

Über camping.info

camping.info mit Sitz in Berlin ist mit über 23.000 gelisteten Campingplätzen in 44 Ländern und jährlich über 90 Millionen Seitenaufrufen die meistbesuchte Camping-Plattform im deutschsprachigen Raum. Mit der Website, einer neuen App und gedruckten Campingführern unterstützt camping.info Campingurlauber bei der Suche und Planung des perfekten Campingurlaubs. Freie Stellplätze von ausgewählten Campingplätzen können zudem via Webseite oder App direkt gebucht werden. Neben der Bereitstellung der Informationen über unterschiedlichste Campingplätze in ganz Europa steht camping.info mit seiner großen Gemeinschaft für einen regen Erfahrungsaustausch unter Campern und Outdoorfans. Mehr als 150.000 Campinggäste bewerten regelmäßig die Campingplätze und teilen Fotos und Videos.

Mehr Informationen: www.camping.info | www.instagram.com/camping.info | www.facebook.com/camping.info

Informationen zu Camping-Nächtigungen, Bestand Freizeitfahrzeuge, Übernachtungspreise Europa: Deutschland: https://bit.ly/3wZVoka / Österreich: https://bit.ly/3N0zXoL

