TUMI kündigt zweite globale Partnerschaft mit Tottenham Hotspur an

TUMI unterstützt den Fußballclub auf seiner Asien-Pazifik-Tour vor der Saison

Heute gaben die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI und der Tottenham Hotspur Football Club ihre zweite globale Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen TUMI nach dem Erfolg der letztjährigen Partnerschaft in Korea zum offiziellen Partner der Asien-Pazifik-Tour vor Saisonbeginn des Clubs ernannt wird.

In diesem Jahr unterstützt TUMI das Team während seiner Asien-Pazifik-Tour, besucht Perth, Bangkok und Singapur und feiert vom 23. bis 26. Juli in Singapur mit besonderen Aktionen. Zu den Aktionen gehört ein exklusives Event im TUMI-Store im ION Einkaufszentrum in Singapur mit Auftritten von Markenbotschaftern und den Tottenham Hotspur Spielern Son Heung-min und Richarlison, mit Kundengeschenken, Fototerminen und Autogrammstunden.

„TUMI freut sich, bei der Saisonvorbereitungstour des Clubs wieder dabei zu sein und unsere Botschafter Son Heung-min und Richarilson sowie ihre Mannschaftskameraden zu unterstützen. Wir bei TUMI haben uns verpflichtet, high-performance Lifestyle-Produkte zu entwickeln, deren Details auf Leistung ausgelegt sind. Wir freuen uns, den Club auf seiner Reise auszustatten und ihm dabei zu helfen, schon vor dem Betreten des Spielfelds Höchstleistungen zu erbringen", erklärte Jill Krizelman, Senior Vice President, Global Marketing & eCommerce, TUMI.

TUMI stellt erneut Taschen und Gepäckstücke für die Spieler von Tottenham Hotspur zur Verfügung, wobei jedes Teammitglied personalisierte Produkte erhält, die Funktionalität und Leichtigkeit für ihre Reisen in der Saisonvorbereitung bieten. Die Athleten wurden mit Produkten aus einigen der beliebtesten Kollektionen von TUMI ausgestattet, darunter der Alpha Bravo Search Rucksack, der 19 Degree Polycarbonat erweiterbare Koffer für längere Reisen, das Alpha 3 Internationales Handgepäck auf 4 Rollen (erweiterbar) und die Alpha Organizer Aktentasche.

Abigail Marshall-Cox, Leiterin der Abteilung Strategische Partnerschaften bei Tottenham Hotspur, sagte: „Nach dem Erfolg unserer Partnerschaft während der Korea-Tour im letzten Jahr freuen wir uns, erneut mit TUMI zusammenzuarbeiten, um unsere Spieler und Mitarbeiter während unserer Reise durch drei verschiedene Städte im asiatisch-pazifischen Raum in der Saisonvorbereitung zu unterstützen. Unsere Teams sind mit den hochwertigsten Produkten ausgestattet, welche uns bei unseren Reiseplänen und unserem vollen Terminkalender unterstützen."

Entdecken und kaufen Sie auf TUMI.com und in TUMI-Geschäften weltweit. Besuchen Sie die Website und erfahren Sie mehr über Partnerschaften, Capsule Collections, herausragendes Design und vieles mehr.

Informationen zu TUMI

Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reise und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Indem wir makellose Funktionalität mit einem Geist der Genialität verbinden, setzen wir uns dafür ein, das Reisen in den lebenslangen Dienst der Beweger und Macher zu stellen, damit sie ihre Leidenschaften verfolgen können. Weitere Informationen über TUMI finden Sie auf: TUMI.com

TUMI und das TUMI Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc.© 2023 Tumi, Inc.

