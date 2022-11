The New Meat Company AG

Plattform-Unternehmen The New Meat Company AG plant nächste Übernahme und unterzeichnet Termsheet mit eatPLANTS Gesellschaftern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Das Plattformunternehmen The New Meat Company AG (TNMC) und das unter dem Marken-Namen eatPLANTS bekannte Berliner Start Up (EP Food GmbH) wollen zukünftig gemeinsame Wege gehen: Die Unternehmen unterzeichneten am heutigen Tage eine Absichtserklärung über den Anteilserwerb von 51,1 % der Anteile durch TNMC. TNMC wird die Anteile im Wege einer Sachkapitalerhöhung übernehmen und wird damit Mehrheitsgesellschafter.

eatPLANTS wird nach Abschluss der Transaktion neben der Seitan-Manufaktur l'herbivore, dem Münchner Start Up Planty of Meat und dem veganen Produktionsstandort in Mecklenburg-Vorpommern Teil des wachsenden Unternehmensportfolios von TNMC. eatPLANTS kreiert und vertreibt biozertifizierte, vegane Saucen, Brühen und Reis-Gerichte in Gläsern. Die Produkte sind deutschlandweit im Lebensmitteleinzelhandel, Biofachhandel als auch über den eatPLANTS eigenen Webshop verfügbar ( www.eatplants.de). Daneben stellt das Start Up eine App mit Rezeptvorschlägen und Informationen zur Produktherkunft zur Verfügung.

Die TNMC Familie wächst weiter

Dr. Caroline Heil, Vorständin von TNMC, freut sich über die Aussicht, dass die TNMC Familie noch in diesem Jahr erneut um ein vielversprechendes pflanzliches Start-Up wächst: "eatPLANTS passt perfekt in unser Portfolio. Wir haben große Erwartungen an das Gründerteam Benedikt und Sebastian, die uns menschlich und unternehmerisch überzeugen. Auch von der Zusammenarbeit von l'herbivore und eatPLANTS erwarten wir uns viel, denn die Produkte ergänzen sich einfach perfekt: eatPLANTS Saucen, Brühen und Nice Rice gemeinsam mit l'herbivore Seitan. Einfacher kann man ein komplettes veganes, gesundes und köstliches Menü nicht zaubern."

Doch eatPLANTS bietet noch mehr als "nur" ein überzeugendes Gründerduo und durchdachtes veganes Produktportfolio. Für die Zusammenarbeit hat TNMC auch das Team von sieben Business Angeln überzeugt, die als Mitgesellschafter hinter eatPLANTS stehen. Alle sieben sind in der Lebensmittelindustrie zu Hause und haben das Wachstum von eatPLANTS tatkräftig unterstützt. "Unsere Business Angel stehen mit Rat und Tat zur Seite und haben maßgeblich zum Erfolg von eatPLANTS beigetragen. Durch ihre langjährige Tätigkeit in der Lebensmittelindustrie bringen sie ganz unterschiedliche Skills mit, mit denen sie uns supporten. Auch das ein oder andere Listing haben wir ihnen zu verdanken.", erklärt eatPLANTS Gründer Sebastian Bentele.

Zukünftig wollen sich die Business Angel dann als direkte Aktionäre der Plattform TNMC einbringen und diese beim Wachstumskurs unterstützen.

Auch die Gründer von eatPLANTS sind von der Plattform-Idee überzeugt und sehen großes Potential hinter der Zusammenarbeit "Durch den Anteilstausch werden wir Gesellschafter bei TNMC und bleiben gleichzeitig als Gesellschafter auf dem Fahrersitz bei eatPLANTS. Wir haben eine gemeinsame Vision: gesundes, leckeres Essen, das gut für Klima, Mensch und Umwelt ist.", erklärt eatPLANTS Gründer Benedikt Rapp. "Zusammen auf dem Lebensmittelmarkt einen Unterschied machen. Den Menschen die Tür zu einer gesunden und leckeren Planetary-Health-Diet aufmachen. Als starke TNMC Plattform werden wir genau das erreichen. Wir freuen uns darauf. ", ergänzt Sebastian.

EatPLANTS wurde im Jahr 2019 von den Kindheitsfreunden Benedikt und Sebastian gegründet. Seitdem kreieren und vertreiben sie gemeinsam vegane und biozertifizierte Saucen, Brühen und fertig Reis-Gerichte ("NiceRice") in Gläsern. Zusätzlich zu den physischen Convenienceprodukte entwickelt eatPLANTS eine Webapp die mit digitalen Inhalten, die Transparenz um die Produkte erhöht und direkte Rezeptvorschläge liefert. Neben den einzigartigen Lebensmitteln treibt eatPLANTS die Digitalisierung der Lebensmittelbranche stark voran. Das zweite Standbein der Berliner ist eine eigens entwickelte WebApplikation die neben einer transparenten Darstellung der Supply Chain pro Produkt auch Rezepte vorschlägt.

Gründer und gelernte Koch Benedikt legt bei eatPLANTS besonders viel Wert auf den perfekten Geschmack und die einfache Anwendung der Produkte: Alles ist in Hand um Drehen zubereitet. Durch die eigene eatPLANTS App kann man sich beim Einkaufen Rezeptempfehlungen holen, wie die eatPLANTS Produkte am besten zubereitet werden. Die Rezepte variieren nach Jahreszeit, Saisonalität bestimmter Zutaten und Wetter. "Als Koch wird für mich der Geschmack großgeschrieben. Außerdem möchte ich all unseren Kunden*innen Spaß am Kochen durch meine Rezepte vermitteln: Gutes Essen kann so einfach sein - wenn ihr eatPLANTS habt!", so Benedikt Rapp.

Über TNMC

Als Plattformunternehmen verfolgt TNMC eine durchdachte Buy and Build Strategie: Unter dem Dach der TNMC-Holding wird ein breites und sich inhaltlich ergänzendes Portfolio an Unternehmen aus dem Bereich Alternative Proteine aufgebaut. Der Fokus wird dabei auf solche Unternehmen gelegt, die sowohl nachhaltig sind, aber auch das Potenzial haben ein starkes Umsatzwachstum und Profitabilität zu erreichen. Die Portfolio-Unternehmen können von den gegenseitigen Synergien zwischen den Portfolio-Companies profitieren und miteinander wachsen. TNMC baut auf der Holding-Ebene außerdem ein breites Leistungsspektrum auf, dass die Unternehmen in der Gruppe in Anspruch nehmen können. Durch dieses Leistungsangebot ist sichergestellt, dass die Portfoliounternehmen bestmöglich und kosteneffektiv beraten sind. "Hinter TNMC steht der Plan nachhaltig die größte Unternehmensgruppe in Europa für Alternative Proteine zu werden. Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben den Konsum von tierischen Lebensmitteln ganz drastisch zu reduzieren ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Die aktuelle Tierproduktion ist eine Katastrophe für unsere Umwelt und CO2 Bilanz und wir können nicht anders als umdenken.", so Dr. Caroline Heil, Vorstand der TNMC. Die The New Meat Company AG ist an den Börsen Berlin, München und Düsseldorf handelbar und wird von Dr. Caroline Heil als CEO geleitet.

Original-Content von: The New Meat Company AG, übermittelt durch news aktuell