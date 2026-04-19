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Frankfurter Rundschau

Kommentar zur Bundestags-Anhörung am Montag "Generation Corona?"
Titel: Hört endlich auf die Jüngeren!

Frankfurt (ots)

An diesem Montag kommen 150 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Bundestag, um über ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie zu berichten. "Generation Corona?" Der Bundestag setzt im Titel der Veranstaltung ein Fragezeichen. Richtiger wären Ausrufezeichen: "Generation Corona! Generation Kriegsangst! Generation Klimakrise!" Und: "Generation, der man dringend zuhören muss!"

Bei den heutigen Jugendlichen (verfestigt sich) ein Eindruck: Um euch geht es immer zuletzt. Sie wissen, was sie in einer alternden Gesellschaft sind: eine Minderheit, die laut sein muss, um gehört zu werden. Die Älteren sollten ihr zuhören, nicht nur einen Tag im Bundestag zum Thema Corona, sondern schnell wieder zum Thema Wehrpflicht und resiliente Gesellschaft. Sie sollten es jeden Tag tun: mit mehr, nicht weniger Anlaufstellen bei psychischen Problemen. Mit mehr und nicht weniger Schulsozialarbeiter:innen. Mit mehr und nicht weniger motivierten Lehrkräften.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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