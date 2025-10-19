Frankfurter Rundschau

Protest der Anständigen

Die sieben Millionen Demonstrierenden gegen US-Präsident Donald Trumps Machtanmaßung lassen hoffen, dass die Auswüchse dessen Politik wie der Demokratieabbau in den USA revidiert werden können. Doch der Weg ist noch weit, bis die US-Demokraten ein Mittel gegen den Trumpismus finden und wieder Wahlen gewinnen. Das soll den Erfolg des Protests nicht schmälern. Der hat nicht nur seit Juni deutlich zugelegt. Er war bunt und friedlich und hat damit Trump und dessen Republikaner widerlegt, die versucht haben, den Protest kleinzureden oder zu kriminalisieren. Doch der beeindruckende Protest kann für die fortschrittlichen Kräfte der USA nur ein Schritt sein auf dem Weg hin zu einer erfolgreichen Politik, die sich nicht in der Verurteilung der Trump'schen Missetaten erschöpft, sondern eigene Ziele beschreibt. Doch vor allem die US-Demokraten sind nach der zweiten Niederlage gegen Trump und dem Abgang der Altvorderen von Clinton über Obama bis Biden noch nicht weit gekommen.

