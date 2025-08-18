Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau zur Rede von Julia Klöckner bei einem vom "Nius"-Finanzier gesponserten Sommerfest

Frankfurt (ots)

Wer andere so beflissen maßregelt wie die Bundestagspräsidentin, von dem darf erwartet werden, dass sie um die eigenen Grenzen und die ihres Amtes weiß. Es ist also weder Zufall noch unbedacht, wenn Klöckner auf einer Veranstaltung auftritt, die ein mit Rechtsaußen eng verbandelter Unternehmer ausrichtet. Welches Signal auch immer ihre Rede in Koblenz senden sollte - es blinkt in die falsche Richtung. Fast wichtiger als Klöckners Rede selbst ist die symbolhafte Wirkung der Bilder, die dabei entstanden sind und Rechtsaußen einen großen PR-Erfolg bescheren: eine strahlende Bundestagspräsidentin, die dem Finanzier des ultrarechten Newsportals "Nius" die Hand schüttelt. Das wäre Bärbel Bas nicht passiert.

