Deals und Profit

Schamlos verknüpft Trump nach der Rückkehr ins Weiße Haus Staatsamt und Privatgeschäft. Und findet in den Golfstaaten ein Füllhorn, das aus sagenhaften Öl- und Gas-Einnahmen gespeist wird. Nicht der Zufall hat die Trump-Organization mit ihren Bau-, Lizenz- und neuerdings auch Krypto-Geschäften zum wichtigsten Gewinnzentrum gemacht. Trump bietet den Golfstaaten zweierlei: Zugang zum mächtigsten Amt der Welt und lukrative Investitionsangebote seiner Familienunternehmen. Die Offenheit, mit der er seine Geschäfte und sein Amt vermengt, ist fast schon beeindruckend. Und die Golfstaaten haben Trump längst durchschaut. Der angeblich größte Freund, den Israel je hatte, ist leicht zu korrumpieren. In Jerusalem steigt die Nervosität, er könnte Israel im Stich lassen. Trump ist nicht an ideologischen Fragen oder Menschenrechten interessiert, sondern an Deals und persönlichem Profit.

